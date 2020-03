Lite tra cani in provincia di Como: proprietario estrae la pistola e spara LITE TRA CANI: proprietario estrae la pistola e spara. Ecco dove e cosa è successo.

Lo spiacevole episodio è accaduto, come riporta la Provincia di Como, la scorsa domenica, nel pomeriggio, a Gemú, una frazione di Asso. Due padroni di due cani, si sono ritrovati dinanzi una situazione inaspettata. I due animali si sono aggrediti, finché uno dei padroni non ha estratto una pistola, tenuta in modo illegale, ed ha sparato all’altro cane.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti delle forze dell’ordine e l’uomo si è giustificato dicendo che il grande meticcio stava attaccando anche la sua compagna incinta e per questo ha deciso di sparare. Ma il padrone del cane morto non avrebbe dato la stessa versione.

La pistola che l’uomo aveva con sé, era soltanto per uso sportivo, quindi non poteva portarla dietro.

I carabinieri hanno sporto due denunce, una per lesioni personali e malgoverno di animali e una per detenzione abusiva di armi.

Non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda. Gli agenti adesso cercheranno la versione reale e di ricostruire l’esatta dinamica di come siamo andati i fatti..

Non è l’unico episodio di cui si parla nelle ultime ore. A Bolzano una coppia di turisti è stata denunciata per aver abbandonato il proprio cane all’interno della vettura, per più di 4 ore, per andare a sciare

A rendersi conto della presenza dell’animale all’interno del SUV, sono stati proprio i carabinieri, attirati dall’incessante abbaiare del povero animale.

Quando la coppia di turisti è tornata alla propria macchina, si è ritrovata davanti un agente con in mano un verbale.

Un’altra vicenda è accaduta a Catania, dove la presidente della lega antispecista italiana, Ilaria Fagotto, è stata aggredita da un uomo con un casco e salvata da Falcor, un cane di razza maremmana, che lo ha messo in fuga.

Ilaria è convinta che sia stato un atto di vendetta, un gesto commissionato, poiché ogni giorno lei si occupa di salvare quanti più animali possibile, anche se si tratta di denunciare persone per maltrattamento o attività illegale o anche uccisione di animale. Potete leggere l’intera notizia QUI.