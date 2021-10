La drammatica vicenda della piccola Liza, l'anziana cagnolina rimasta intrappolata in una fessura rocciosa per 5 lunghi giorni

Una vicenda drammatica è avvenuta poco tempo fa, ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Liza è un’anziana cagnolina che è rimasta intrappolata in una fessura rocciosa per 5 lunghi giorni. Solo l’intervento di un’associazione locale ha evitato che le accadesse qualcosa di davvero terribile.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio orribile, che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. Tutti credono che la cucciola sia riuscita a sopravvivere leccando la roccia umida.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per una donna di New York. Era uscita con la sua piccola a quattro zampe per passare una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

La signora ad un certo punto ha deciso di andare al State Park Preserve, per fare una passeggiata. Tuttavia, nessuno credeva che in quel posto sarebbe avvenuto l’impensabile.

CREDIT: FACEBOOK

La piccola stava camminando vicino la sua amica umana, ma non era al guinzaglio. Infatti è proprio durante quei secondi che è avvenuto il dramma, poiché Liza è scivolata ed è caduta all’interno della fessura rocciosa.

La donna ovviamente era disperata. Ha iniziato ad urlare con la speranza che qualcuno potesse qualcosa per aiutarla. Sul posto, vista la gravità della vicenda, sono arrivati d’urgenza i dipendenti del parco.

L’intervento dell’associazione per salvare la piccola Liza

Nessuno poteva fare nulla per riprendere la piccolina. La sua vita era in grave pericolo ed ovviamente, la sua amica umana era disperata.

I ragazzi di Ulter County Society for the prevention of Cruelty to Animals, appena sono venuti a conoscenza del dramma, sono presto intervenuti. Una delle loro volontarie, è riuscita a passare in mezzo alla fessura. Per questo è riuscita a catturare la piccola Liza grazie ad un hot dog.

CREDIT: FACEBOOK

Nonostante la gravità della vicenda e i 5 giorni di disperazione, la cucciola era in buone condizioni. Aveva molta fame e sete. Adesso per fortuna è tornata a stare bene ed ha anche potuto riabbracciare la sua amata amica umana. I dipendenti del parco hanno voluto ricordare a tutti dell’importanza di rispettare le regole.