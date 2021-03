“Lo avevano tradito crudelmente, eppure, quando mi sono avvicinata a lui…”

Daenerys è un cucciolo di pit bull abbandonato in condizioni inimmaginabili. Quella che sarebbe dovuta essere la sua famiglia, da un giorno all’altro, lo ha lasciato all’interno di un appartamento abbandonato, senza cibo né acqua.

Credit: The Dodo Pittie Nation – YouTube

Era terrorizzato e se ne stava tremante in un angolo della stanza, a patire la fame. Ma nonostante tutto, quando ha visto una volontaria avvicinarsi a lui, ha iniziato a scodinzolare.

Lo avevano maltrattato, abbandonato, tradito, eppure Daenerys non riteneva l’essere umano responsabile delle condizioni in cui era stato ridotto. Tara, questo è il nome della meravigliosa volontaria che si è occupata del suo salvataggio, è rimasta senza parole davanti alla sua dolcezza.

Era magro e debole e con quell’ultimo briciolo di forza che aveva, si è avvicinato a me scodinzolando. Come se volesse dirmi ‘Grazie di essere qui, finalmente mi porterai via’.

Il cucciolo abbandonato si è lasciato prendere dalla volontaria e si è lasciato portare fino alla sua macchina. Poi, insieme a Tara ha raggiunto il rifugio. Daenerys era finalmente in un posto sicuro, popolato da altri animali e da altre persone. Non c’era più quel silenzio assordante con cui per mesi era stato costretto a convivere.

Sapevo che non sarebbe stato semplice riportarlo in salute, ma avevo intenzione di fare il possibile. L’ho adagiato su una morbida cuccia e l’ho avvolto con una calda coperta, così che il suo corpicino magro, non sentisse freddo. Daenerys si è semplicemente sdraiato e si è addormentato, mentre io lo accarezzavo teneramente.

La nuova vita del cane Daenerys

Credit: The Dodo Pittie Nation – YouTube

Per i 5 giorni successivi, la volontaria si è presa cura quotidianamente del povero cane abbandonato. E proprio grazie a lei, al suo coraggio e al suo amore, il cucciolo ha trovato la forza di alzarsi in piedi e di camminare.

Credit: The Dodo Pittie Nation – YouTube

Da quel momento, è cambiata ogni cosa. Oggi Daenerys è un cane completamente diverso. Un cane che ha acquistato peso e che corre felice. Un cane che ama i suoi giocattoli e correre incontro a quel bellissimo angelo che gli ha salvato la vita.