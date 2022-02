Lo chiamano il nuovo “Hachiko”: il cane rimane nello stesso posto, in una strada, in attesa del ritorno del proprietario

Vive per le strade di Tijuana ed è diventato famoso come il nuovo Hachiko. Una storia che ha commosso l'intero mondo del web

Lo hanno soprannominato il nuovo Hachiko. La sua commovente storia arriva da Tijuana, in Messico. Il cane fedele è stato avvistato nell’area verde del viale principale di Taberna Sanchez.

Molti residenti hanno cercato di attirare la sua attenzione, senza mai riuscirci. Il povero cucciolo non lo accetta, preferisce restare in quel preciso punto.

Dopo che la sua storia si è diffusa su social, alcuni hanno raccontato che il suo proprietario lo ha lasciato in quella strada. Abbandonato da un giorno all’altro, senza una spiegazione e senza un perché e da quel momento, l’animale non si muove da lì. È come se sia certo che presto la persona che ama più di tutta la sua vita, torni a prenderlo.

Qualcun altro invece afferma che il suo papà sia morto e che quello è stato l’ultimo punto in cui il cane fedele lo ha visto. Si rifiuta di andare via, perché convinto di poterlo rivedere.

Purtroppo non siamo riusciti a scoprire quale sia la sua vera storia, ma la situazione è la stessa. Il cucciolo rimane in quel punto, perché è l’ultimo in cui ha visto la persona che ama e non si rassegna, gli rimane fedele nonostante i giorni e nonostante la fame.

Ecco perché è diventato famoso sui social come il nuovo Hachiko. I residenti del posto lo chiamano l’Hachiko di Tijuana, proprio come il cane Akita giapponese che aspettava il suo umano alla stazione dei treni e che dopo la sua morte, ha continuato ad aspettarlo finché non si è spento per sempre.

Lui è l’Hachiko di Tijuana e come sempre aspetta il suo umano, senza perdere la speranza.

Quando gli abitanti hanno capito di non avere speranze e di non poterlo convincere a seguirli, per donargli una vita migliore, hanno deciso di lasciar perdere e di accettare la volontà del fedele amico a quattro zampe. Cercano di prendersi cura di lui, fornendogli del cibo quotidiano e dei ripari in cui può rifugiarsi la notte.

Qualcuno ha costruito una casetta e l’ha lasciata lungo la strada, così che il cucciolo possa ripararsi dalla pioggia. Il viale principale del quartiere di Sanchez Toboada è diventato la casa di Hachiko.

Tutti si preoccupano di lui e passano a salutarlo durante il giorno. Tutti hanno imparato a trattarlo con amore e a sperare con lui che il suo umano torni a prenderlo.