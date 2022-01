Dopo settimane di sofferenze anche il piccolo Clifford è stato salvato. Ovviamente ciò che ha vissuto questo cucciolo è davvero difficile da dimenticare, ma una famiglia affidataria sta facendo il possibile per fargli superare i traumi che ha vissuto nei suoi primi anni di vita.

CREDIT: PIXABAY

Ogni animale dovrebbe avere una seconda possibilità, ma questo non è sempre possibile. Tanti animali purtroppo muoiono prima di incontrare una famiglia amorevole.

Il piccolo Clifford, per esempio, sembrava avere tutto nella sua vita. Un uomo che avrebbe fatto di tutto per lui ed anche una casa calda in cui poter vivere. Era un cane davvero felice.

Tuttavia un giorno è avvenuto qualcosa di davvero drammatico, che ha cambiato le cose. L’uomo durante un controllo ha scoperto di avere il cancro e visto il peggioramento improvviso delle sue condizioni, i medici hanno deciso di ricoverarlo.

CREDIT: YOUTUBE

Non c’era nessuno dei suoi familiari disposto a tenere il piccolo Clifford. Così il povero cane si è ritrovato a vivere in strada, da solo e in balia di tutti i pericoli. Ovviamente, a causa di questo terribile abbandono, ha perso tutta la fiducia che aveva negli esseri umani.

Per mesi il piccolo ha lottato per sopravvivere, ma la sua situazione peggiorava giorno dopo giorno. Era diventato molto magro. In più il collare si era incastrato e gli aveva causato una grave ferita sulla spalla.

Il salvataggio del piccolo Clifford

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi di Hope For Paws appena sono venuti a conoscenza della sua triste situazione, hanno deciso di provare a salvarlo.

Il piccolo Clifford aveva trovato un posto in cui rifugiarsi e i volontari, per catturarlo, hanno bloccato quasi tutte le uscite. Il cagnolino ha lottato molto per la sua libertà, ma alla fine ha capito che non aveva altra scelta che arrendersi. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Clifford una volta al rifugio, è stato sottoposto a diverse cure e trattamenti. Nella ferita sulla spalla aveva un’infezione, che il medico ha dovuto curare. Per fortuna una famiglia amorevole si è fatta avanti per prenderlo in affidamento ed ora il cucciolo vive nella sua nuova casa e sta provando a dimenticare tutti i traumi che ha vissuto.