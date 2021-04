È diventato famoso sul web come il “chihuahua demoniaco“. Il suo nome è Prancer e vive nel New Jersey. La sua storia è diventata virale dopo il post di una volontaria, che per cercargli una casa, dopo diversi tentativi falliti, ha voluto scrivere un appello colmo di onestà. Le sue parole spiritose hanno fatto il giro del web in poche ore.

Credit: Tyfanee Fortuna – Facebook

Tyfanee Fortuna, questo il nome della donna, ha descritto il cagnolino in tutte le sue qualità, definendolo una bambola Chunky nel cuore di un cane.

Va bene, ci ho provato. Ho cercato di fare un appello per questo cane per farlo sembrare…. appetibile. La verità è che non lo è. Non c’è una grande richiesta per cani nevrotici, che odiano gli uomini, odiano gli animali e odiano i bambini e che sembrano gremlin. Ma devo credere che ci sia qualcuno là fuori per Prancer, perché sono stanca. Ogni giorno viviamo nelle morse del demoniaco inferno che questo Chihuahua ha creato nella nostra casa.

La volontaria ha continuato il suo post, rivolgendosi a tutti coloro che possiedono già un cane della stessa razza di Prancer:

Credit: Tyfanee Fortuna – Facebook

Se possiedi un chihuahua probabilmente sai di che cosa sto parlando. Prancer è arrivato da me obeso, indossando un maglione di cashmere, con un uovo al bacon e formaggio nel trasportino. Era di proprietà di un’anziana che lo trattava come un umano e non lo ha mai fatto socializzare. Aggiungici una piccola predisposizione genetica al nervosismo e hai trovato Prancer!

E i sorrisi non sono finiti qui, perché Tyfanee ha assicurato che se qualcuno provasse ad uccidere il suo proprietario, questo cagnolino è così fedele che scapperà via strillando. Ma se si tratta di compagnia, non c’è da aver paura, perché Prancer non ti lascia mai da solo. Anzi… diventerà il tuo tormento!

Prancer ama solo le donne

Un’altra cosa, questo Chihuahua odia tutti tranne le donne!

Lui detesta gli uomini e se hai un marito non disturbarti ad adottarlo, a meno che non lo odi anche tu. Prancer vive con un uomo da 6 mesi e ancora non lo ha accettato. Hai altri cani? Gatti? Non fare richiesta a meno che non amino essere torturati per tutto il tempo. Avete presente quell’episodio di The Office in cui Michael Scott sussurra silenziosamente ‘Ti ucciderò’ a Toby? Ecco, questo è Prancer.

La volontaria ha quindi consigliato una donna o una coppia di donne che vivono sole, nessun condominio per evitare che Prancer mordicchi le caviglie di tutti i vicini.

Credit: Tyfanee Fortuna – Facebook

Centinaia di richieste di adozione

Il post del “chihuahua demoniaco” è diventato virale e nel giro di pochi giorni, l’associazione di Tyfanee ha ricevuto centinaia di richieste di adozione!

I volontari dovranno valutare ogni famiglia, per capire quale sia quella giusta per questo cagnolino. Prancer ha bisogno di una persona paziente e ha bisogni speciali. Sapevate che i chihuahua sono una delle razze più abbandonate in canile? Le persone li adottano e poi li trattano come peluche, senza capire che hanno bisogno di essere educati. Il loro carattere “demoniaco” non sempre viene compreso e, alla fine, le persone preferiscono sbarazzarsene.

Siamo certi che presto Prancer troverà la famiglia perfetta per lui!