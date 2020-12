Lo ha lasciato solo per qualche minuto, ma quando è tornato si è reso conto che era scomparso: “Mi ha detto di aver visto un suv bianco e qualcuno che lo ha preso. Vi prego, per me è tutto”

Quella di oggi, è la triste storia di un cane di nome Skyp Dim e del suo papà, un senzatetto di nome Pedro Carrion. La vicenda è accaduta per le strade di Miami, in Florida. Per anni, il 71enne ha vissuto per le strade della città e nonostante le sue condizioni, ha sempre potuto contare sul supporto del suo amato amico a quattro zampe. Fino a poco tempo fa, quando qualcuno glielo ha portato via.

Il mio cane è mio figlio, la mia famiglia, mio ​​figlio, ti prego devi capirlo.

Così il senzatetto si è rivolto disperato alla persona che ha deciso di portargli via l’unica cosa che davvero contava nella sua vita:

Lo amo più di me stesso. Amo il mio cane più di qualunque altra cosa. Lui è la mia vita. Non ho famiglia, né figli. Il mio cane è la mia medicina. Significa tutto per me.

La scomparsa di Skyp Dim

Credit video: CBS Miami – YouTube

Era un giorno come un altro per Skyp Dim e il suo papà. Ad un certo punto, Pedro si è allontanato dalla loro postazione ed ha lasciato solo il cane per qualche minuto, per recarsi verso un ristorante poco distante.

L’animale stava dormendo e lui non voleva svegliarlo. Non era la prima volta, Skyp non si era mai allontanato dalle loro cose.

Quel giorno però, quando è tornato dal suo cane, si è reso conto che era scomparso. Nella disperazione, ha iniziato a gridare il suo nome e a cercarlo nelle vicinanze. Pochi minuti dopo, un passante gli ha detto di aver visto una persona scendere da un SUV di colore bianco, prendere il cucciolo e poi andare via.

Mi ha spiegato di non essere riuscito a realizzare cosa stesse accadendo e di conseguenza, non è riuscito a fermare il ladro.

Gli abitanti del posto hanno preso a cuore la storia del senzatetto e ora stanno cercando di aiutarlo a ritrovare il suo cane. Anche diversi giornali locali, hanno voluto trasmettere le parole di Pedro, con la speranza di arrivare al ladro e di fargli capire quanto dolore il suo gesto ha portato nella vita di quest’uomo.

Noi ci auguriamo di poter vedere presto le immagini di Pedro e Skyp che si abbracciano di nuovo.