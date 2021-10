La vicenda straziante del piccolo Carmelo, il cane legato ad una roccia sulla spiaggia quando stava per arrivare l'alta marea

Una vicenda straziante è avvenuta negli ultimi mesi nello stato del Massachusetts. Un cane chiamato Carmelo è stato abbandonato sulla spiaggia, legato ad una pesante roccia. In quel posto stava per arrivare l’alta marea e l’animale sarebbe affogato in poche ore.

Un episodio straziante che ovviamente ha scosso migliaia di persone. Quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano, è in carcere e si dice dispiaciuto per il suo gesto.

Un uomo che stava passando in quella zona, ha trovato il piccolo a quattro zampe. Ha visto che faceva fatica a muoversi e piangeva disperatamente. Per questo è sceso per capire meglio la situazione.

È proprio a questo punto che ha fatto la terribile scoperta. Carmelo era legato ad una roccia e non poteva fuggire via. Inoltre, nel giro di poche ore la spiaggia sarebbe stata ricoperta dall’acqua, a causa dell’alta marea ed avrebbe perso la vita.

Sul posto sono arrivati d’urgenza un gruppo di volontari ed anche alcune volanti della polizia, che hanno avviato subito tutte le indagini sull’accaduto.

L’arresto dell’amico umano del piccolo Carmelo

Dopo alcuni giorni dalla drammatica scoperta, gli agenti sono riusciti ad identificare il ragazzo che ha fatto questo gesto terribile. Si chiama Elias Pacheo-Osario ed ha 27 anni.

Quest’ultimo ha raccontato alle forze dell’ordine di aver adottato il cane da un rifugio 6 mesi prima. Voleva occuparsi di lui, ma con il passare delle settimane si è reso conto che era un impegno troppo grande. Per questo ha deciso di portarlo nei canili della zona.

Tuttavia, nessuno voleva accettarlo e di conseguenza non ha avuto altra scelta che abbandonarlo in quel posto. Ovviamente il ragazzo è ora in carcere con l’accusa di abbandono e maltrattamenti sugli animali. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il piccolo Carmelo, invece, è ancora all’Ocean View Kennels e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Molto presto arriverà anche per lui una famiglia disposta ad adottarlo.

