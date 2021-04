Il triste abbandono di Mourgos, un cane trovato in condizioni molto gravi: non si fidava degli esseri umani

Quella di oggi è la storia di Mourgos, un cucciolo abbandonato da quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia e lasciato in una strada deserta a badare a sé stesso. Con il passare del tempo, la sua situazione è peggiorata in modo drastico.

Una vicenda straziante, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto dei volontari che sono intervenuti per salvarlo.

Mourgos, come molti altri cani che hanno subito traumi e maltrattamenti, non si fidava affatto degli esseri umani. Era sempre diffidente nei loro confronti e non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lui. Anzi, cercava sempre di mordere chiunque volesse toccarlo.

Un giorno, una donna del quartiere ha capito che doveva fare qualcosa per aiutarlo. Purtroppo a causa del lungo periodo in cui ha vissuto in strada, la sua pelliccia era lunga e rovinata.

Inoltre, era magro e disidratato. Proprio per questo motivo ha deciso di avvisare i volontari dell’associazione DAR Animal Rescue, affinché potessero mettere fine alle sue sofferenze.

I ragazzi nel sentire la grave situazione di questo cucciolo, hanno deciso di andare subito a vedere. Infatti dopo aver preso tutta l’attrezzatura necessaria, sono andati in quella zona e si sono messi in fretta a lavoro, per riuscire a portarlo via.

La trasformazione di Mourgos

Il cane nonostante la pazienza e il cibo di quelle persone meravigliose, non permetteva a nessuno di toccarlo. Alla fine, i volontari sono riusciti a prenderlo grazie ad una gabbia particolare.

Lo hanno portato nel loro rifugio e il medico, dopo un’accurata visita, lo ha sottoposto a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno. Inoltre, i ragazzi sono riusciti anche a tosarlo e a lavarlo per bene. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Mourgos grazie alle attenzioni di queste persone, è riuscito a tornare in salute. Si fida di nuovo degli esseri umani ed ha anche trovato una donna disposta ad adottarlo. Siamo certi che ora non dovrà più subire dei traumi, come quelli che ha vissuto in passato!