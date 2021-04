Lo hanno adottato dopo 420 giorni, ma lo hanno riportato subito al rifugio: ecco cosa hanno raccontato

Un episodio straziante è avvenuto poco tempo fa. Un cane chiamato Rusty, è stato adottato dopo 420 giorni, ma la mattina seguente i suoi amici umani lo hanno riportato nel rifugio, poiché avevano capito che averlo in casa, era un grande impegno. I volontari sono rimasti sconvolti.

CREDIT: FACEBOOK

Rusty non ha avuto un passato semplice. Ha affrontato molte difficoltà nella sua vita e quando sembrava aver trovato la casa adatta a lui, le cose non sono andate come tutti credevano.

Questo dolce cucciolo, è stato trovato a vivere come randagio. I volontari lo hanno portato subito nel loro rifugio, per mettere fine alle sue sofferenze. Lo scopo di queste persone meravigliose, era proprio quello di curarlo e di riuscire a trovare il lieto fine che tutti speravano.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno pubblicato la storia sul web, ma mai nessuno si è fatto avanti per adottare Rusty. Con il passare delle settimane, il cane era sempre più triste e sofferente. Vedeva i suoi fratellini a quattro zampe andare via, ma per lui non c’era nessuno disposto a portarlo lontano da quel posto.

L’adozione breve del piccolo Rusty

Esattamente 420 giorni dopo, una coppia ha deciso di andare nel rifugio, per adottare un cane. Quando i due hanno visto il piccolo, sono rimasti stupiti dal suo sguardo dolce. Infatti hanno deciso di chiedere informazioni su di lui.

Hanno firmato in fretta tutti i moduli per la sua adozione e lo hanno portato subito nella loro abitazione. Rusty era felice, forse perché aveva capito che dopo tanto era riuscito a trovare una nuova vita.

Tuttavia, la mattina seguente i volontari lo hanno visto tornare nel rifugio. Loro credevano che dovessero solo fargli delle domande, ma in realtà volevano riportarlo indietro.

CREDIT: FACEBOOK

Si sono giustificati dicendo che per loro era un impegno troppo grande. Rusty ora è tornato a vivere nel suo box, in attesa di trovare la casa perfetta per lui. Per i ragazzi la speranza è sempre l’ultima a morire!