Lo hanno chiuso in quella gabbia per molto tempo: ecco qual era il loro scopo

Diverso tempo fa, un gruppo di volontari sono intervenuti per mettere fine alle sofferenze di un cane. Il suo amico umano lo ha chiuso all’interno di una gabbia, in mezzo ad un prato. Non gli permetteva di uscire o di poter vivere la sua vita. La scena è stata davvero straziante per tutti.

CREDIT: FACEBOOK

I maltrattamenti e le crudeltà che alcuni animali sono costretti a subire, non hanno davvero limiti.

La vicenda di questo cucciolo è iniziata ormai molto tempo fa. Un gruppo di volontari sono venuti a conoscenza della sua situazione, grazie ad una segnalazione.

Un uomo stava passando su quella strada deserta, quando all’improvviso in mezzo ad un prato, ha notato una strana gabbia. Nel momento in cui si è avvicinato, si è trovato davanti a quella scena straziante.

CREDIT: PIXABAY

Quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano, aveva chiuso il cane dentro quel pezzo di ferro. Il suo scopo era quello di utilizzarlo come “spaventa passeri vivente”, affinché potesse mandare via tutti gli uccelli che si avvicinavano al suo terreno.

Visto ciò che stava vivendo, le condizioni del cucciolo erano molto gravi. Infatti il signore non è riuscito ad andare via e a lasciarlo solo. Ha avvisato in fretta i volontari per mettere fine alle sue sofferenze.

Il salvataggio del cane chiuso nella gabbia

I ragazzi nel sentire quel drammatico racconto, ovviamente, sono subito intervenuti. Il cagnolino era felice di vedere tutte quelle persone che erano lì, solo per aiutarlo. Anche lui desiderava poter avere una vita completamente diversa.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno denunciato il suo proprietario. L’uomo si è giustificato dicendo che per lui quello non era un maltrattamento e che liberava il cane molto spesso.

CREDIT: PIXABAY

Il cucciolo ora sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Ovviamente stare sempre sotto al sole e senza acqua, ha portato ad un grave stato di disidratazione, ma i ragazzi si stanno impegnando per farlo tornare a stare bene. Molto presto troverà anche una nuova famiglia amorevole.