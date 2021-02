Un episodio straziante è avvenuto molto tempo fa. Una famiglia dopo 16 lunghi anni, ha dovuto abbandonare il loro amato gatto Orion. Non potevano più permettersi di pagare tutte le sue spese mediche e non volevano che soffrisse. La sua vicenda è diventata presto virale sul web.

CREDIT: FACEBOOK

Tante persone quando adottano un animale domestico, lo considerano come un vero e proprio membro della famiglia. Per questo gli donano tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno e che merita.

Questo infatti è il caso del piccolo Orion. I suoi amici umani lo hanno adottato quando aveva pochi mesi di vita. Lo avevano trovato a vivere come randagio e volevano aiutarlo a stare bene.

Con il passare dei giorni si sono affezionati a lui ed è per questo che hanno deciso di adottarlo per sempre. Hanno tutti instaurato un rapporto speciale e facevano il possibile per farlo sentire protetto e al sicuro.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, nonostante il legame che avevano, la famiglia dopo 16 lunghi anni si è trovata a vivere un momento di difficoltà. Avevano perso il lavoro e di conseguenza non avevano più i soldi per pagare le sue spese mediche.

Orion a causa della sua età avanzata, ha diversi problemi di salute. Ha bisogno di cure e trattamenti. I suoi amici umani sono stati costretti a prendere una decisione drastica. Lo hanno dovuto portare nel rifugio Kitty Adventure Rescue League.

Trovata una nuova famiglia per Orion

I volontari si sono messi presto a lavoro per trovare una casa adatta a lui. Non poteva rimanere a lungo in quel posto ed infatti uno dei ragazzi si è offerto di portarlo nella sua abitazione. Voleva donargli una casa per tutto il resto della sua vita.

Tuttavia Orion, nonostante l’amore e le attenzioni di quella persona, non riusciva proprio ad adattarsi in quella nuova abitazione. Non si sentiva a suo agio e il suo unico desiderio era proprio quello di poter tornare dai suoi vecchi amici umani.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna, grazie all’amore e alla pazienza del ragazzo, ha imparato a conoscere tutti i nuovi membri della sua famiglia e adesso sta facendo dei piccoli miglioramenti. Ogni animale merita una seconda possibilità di vita, nonostante ciò che ha vissuto!