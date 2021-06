Bob è un cane molto dolce, che sta ancora aspettando la famiglia umana perfetta per lui. Vive nel rifugio da 2 anni ormai e tante persone si sono fatte avanti per adottarlo, ma alla fine si sono sempre tirati indietro. Ogni volta è costretto a vedere i suoi fratellini a quattro zampe andare via, ma nessuno disposto a portare via lui.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo questo cane dalla personalità allegra e vivace, è sempre più triste nel vivere chiuso in quel box.

La storia di Bob è iniziata circa 2 anni fa. I volontari di RSPCA di Birmingham, lo hanno trovato solo ed abbandonato per le strade della città.

Nessuno sa cosa abbia vissuto nei suoi primi due anni di vita, ma viste le sue condizioni, di certo ha avuto una casa ed una famiglia amorevole. Era magro e disidratato. Si vedeva molto bene che aveva bisogno di cure.

CREDIT: FACEBOOK

Lo hanno portato in fretta nel loro rifugio e lo hanno sottoposto sin da subito a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno. Per fortuna è tornato a stare bene nel giro di pochissimo tempo.

I ragazzi a questo punto, hanno iniziato a fare gli annunci per la sua adozione. Tuttavia, nessuno di loro credeva che sarebbe stato così difficile trovare la casa perfetta per lui.

I disperati appelli dei volontari per il piccolo Bob

Da quel momento sono passati 770 giorni, 2 lunghi anni e il piccolo è ancora costretto a vivere in quel posto. Ha avuto tante richieste, ma ogni volta veniva rifiutato.

Bob ogni giorno vede i suoi fratellini a quattro zampe andare via, con una famiglia amorevole, ma non vede mai nessuno disposto a portare via lui.

CREDIT: FACEBOOK

Nonostante tutto, il cucciolo dolce e gentile, non ha ancora perso la speranza. Ama andare a fare lunghe passeggiate con i volontari ed ama anche giocare nel giardino. Ha bisogno di una casa in cui non ci sono gatti e bambini, ma i ragazzi sono sicuri che arriverà anche per lui il lieto fine che tutti sperano.