Copper è un cagnolino che si è ritrovato vittima di un furto proprio nei giorni festivi. La sua mamma umana, Kristin Clark, stava scaricando i regali ni Natale dal bagagliaio della sua macchina, quando all’improvviso, un ladro si è intrufolato sul mezzo e lo ha rubato.

Credit: KREM 2 Notizie / Youtube

La donna era sconvolta e non sapeva cosa fare. Poco le importava dei regali che non aveva ancora portato in casa, dentro la macchina c’era il suo amato amico a quattro zampe.

Ho immediatamente chiamato la polizia e ho chiesto aiuto sui social network, pubblicando la foto di Copper. Ho pensato che magari qualcuno aveva visto il malintenzionato e poteva aiutarmi.

Dopo un’intera giornata e una notte di preoccupazione ed ansia, il mattino successivo la polizia ha ricevuto una chiamata. Si trattava di una segnalazione su una BMW abbandonata in un parcheggio, con un cane all’interno.

Credit: KREM 2 Notizie / Youtube

Gli agenti si sono recati subito sul posto, per verificare quanto segnalato e dopo le prime indagini, hanno scoperto che la macchina apparteneva a Clark e che quel cane era proprio Copper.

Quando gli agenti mi hanno chiamato, non riuscivo a crederci. La migliore telefonata della mia vita. Avevano trovato il mio bambino.

La riunione di Clark e Copper

Credit video: KREM 2 News – YouTube

Per tutta la fredda notte, il cucciolo era rimasto chiuso nella macchina, senza cibo e senza acqua. Il ladro lo aveva lasciato nel parcheggio, senza nemmeno preoccuparsi di aprire un po’ il finestrino.

Credit: KREM 2 Notizie / Youtube

Clark è convinta il malintenzionato non sapeva che dentro l’auto, che aveva deciso di rubare, ci fosse un cane. Quando se ne è reso conto, deve essere entrato nel panico e deve aver deciso di abbandonare la vettura.

Il video della riunione del cane con la sua mamma, ha emozionato il popolo del web e nel giro di pochi giorni, è diventato virale!