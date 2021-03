La terribile esperienza che ha vissuto il piccolo Jake: i familiari lo hanno trovato in una cassa chiusa

La drammatica esperienza che ha vissuto questo dolce cagnolino, chiamato Jake, ha sconvolto migliaia di persone. Purtroppo dopo la tragica ed improvvisa morte del suo amico umano, è stato trovato all’interno di una cassa chiusa. Sembra essere sopravvissuto quasi per miracolo. Ora per fortuna ha anche trovato una nuova casa adottiva.

CREDIT: FACEBOOK

Questo dolce cane sembrava avere tutto nella vita, una casa calda ed una famiglia umana disposta a fare di tutto per lui. Un giorno però, qualcosa è cambiato per sempre.

Il suo amico umano ha perso la vita improvvisamente e quando i suoi parenti sono entrati nella casa, non riuscivano a trovare il cucciolo a quattro zampe. Sembrava essere scomparso nel nulla.

Dopo aver cercato per diversi minuti, lo hanno trovato che piangeva all’interno di una cassa. Non riusciva ad uscire e il loro tempestivo intervento, gli ha salvato la vita. I familiari della vittima, nonostante fossero molto legati a Jake, hanno deciso di non tenerlo.

CREDIT: FACEBOOK

Infatti lo hanno portato nel rifugio locale, con la speranza che qualcuno si facesse avanti per adottarlo. I volontari hanno raccontato sui social la terribile esperienza che ha vissuto il cucciolo ed è diventato molto famoso.

Una famiglia si è fatta avanti per poterlo conoscere e dopo tutti i controlli del caso, hanno deciso di adottarlo. Tuttavia, nel giro di poche settimane quelle persone hanno perso il lavoro e la casa. Per questo non potevano più tenere il piccolo a quattro zampe.

Il lieto fine del piccolo Jake

Lo hanno riportato al rifugio e da quel momento, il cucciolo ha cambiato diverse abitazioni, prima di trovare quella giusta. Nessuna famiglia voleva tenerlo, poiché dicevano che aveva difficoltà a fare amicizia con gli altri animali.

Per fortuna una famiglia umana amorevole e paziente, ha deciso di provare a portarlo nella loro casa. Lo hanno aiutato ad adattarsi e, alla fine, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando.

CREDIT: FACEBOOK

Quelle persone hanno deciso di adottare il cucciolo per sempre. Con il passare dei giorni si erano affezionati a lui e non riuscivano più ad immaginare la loro vita senza il piccolo Jake!