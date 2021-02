Si tuffa in uno stagno ghiacciato per salvare il cane di famiglia: papà di 66 anni perde la vita

Papà di 66 anni perde la vita per salvare Simba: il cane di famiglia era caduto in uno stagno ghiacciato

Una spiacevole vicenda che ci arriva dalla scozia. Un papà di 66 anni, di nome Iain Morrell, è morto per salvare il cane di famiglia, caduto in uno stagno ghiacciato. Simba era in pericolo nell’acqua gelida e l’uomo non ha esitato a tuffarsi per riportarlo a riva. Un gesto eroico, che gli è costato la vita. Le sue foto, nelle ultime ore, si stanno diffondendo in ogni parte del web.

Dopo l’episodio, Iain è stato portato all’ospedale Royal Infirmary di Edinborough, dove i medici sono subito intervenuti, nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo alla struttura sanitaria, il suo cuore ha cessato di battere.

Il piccolo Simba, anche lui in gravi condizioni, è stato affidato alle cure della clinica veterinaria SSPCA.

Morto papà di 66 anni: le parole della figlia

La figlia dell’uomo, Alana Morrell, ha voluto salutare sul web il suo eroe, l’uomo che per tutta la vita l’ha guidata e le ha insegnato dei valori che custodirà per sempre:

Al mio migliore amico, papà. Sarò per sempre il tuo wain e la mia vita non sarà più la stessa senza di te. Spero che tu possa essere con me durante i miei prossimi traguardi e spero di renderti orgoglioso. Voglio ringraziarti un’ultima volta, per questi ultimi 20 anni e per i meravigliosi ricordi.

Rivivrei tutto un’altra volta, ogni singolo ricordo. Ogni pista di pattinaggio e ogni pasto dal McDonalds. Mi hai resa quella che sono oggi. Ho davvero il cuore spezzato perché non sentirò mai più la tua voce o non avrò nessuno che mi rassicuri attraverso le mie preoccupazioni e problemi o mi salverà alle 4 del mattino. Grazie per aver salvato Simba, so quanto lo amavi e spero davvero che una parte di te viva dentro di lui.

Hero dad dies after plunging through ice to save family dog from frozen waterhttps://t.co/SGHEj3GbXX pic.twitter.com/fLrcUACLGd — Daily Mirror (@DailyMirror) February 14, 2021 Credit: Twitter Daily Mirror

Migliaia di persone si sono commosse nel leggere la storia di questo papà di 66 anni e hanno voluto lasciare il proprio pensiero. Un uomo solare e sempre sorridente, come si può notare dalle sue foto. Un uomo che ha lasciato un segno importante nel mondo, perdendo la propria vita, pur di salvare quella di un cane.