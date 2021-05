Il ragazzo come testimone speciale per il suo matrimonio, sceglie il suo gatto Michael: ecco cosa ha fatto

Aaron Benitez nel giorno del suo matrimonio ha voluto come testimone speciale, il suo gatto Michael. Nella vita sono insperabili ed è per questo che lo ha voluto vicino, nel giorno più importante. Le sue foto sono diventate virali sul web ed i presenti erano felici nel vederli insieme.

CREDIT: INSTAGRAM

Il ragazzo ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti ha sempre avuto degli amici a quattro zampe nella sua abitazione.

Quando ha incontrato il piccolo Michael tra loro è nato qualcosa di speciale. Sin da subito sono diventati inseparabili ed insieme pubblicano anche dei video su un loro canale Youtube, in cui mostrano a tutti le loro molteplici avventure.

Il gattino ha anche avuto un ruolo importante nella scelta della moglie. Aaron non avrebbe mai sposato una donna che non amava gli animali e che non piaceva al suo amico felino.

CREDIT: INSTAGRAM

Nel giorno del matrimonio, il ragazzo lo voleva avere al suo fianco. Essendo il suo compagno fedele nella vita, non poteva non averlo in quel momento importante. Per questo ha fatto fare un vestito su misura per lui.

Inoltre, il gatto era presente in moltissime foto ed ha aiutato i due sposi ad intrattenere gli ospiti. Vedere cosa è stato in grado di fare, ha lasciato a bocca aperta tantissime persone.

Il rapporto tra Michael ed Aaron Benitez

CREDIT: INSTAGRAM

Il ragazzo nei suoi video vuole mostrare a tutti l’importanza di un amico a quattro zampe nella proprio vita. Vuole far capire ai suoi follower che adottare nei rifugi locali è davvero molto importante.

Anche la moglie è felice di avere il felino nella sua abitazione. In un’intervista ha raccontato che non la lascia mai da sola e che ama giocare e coccolarsi con lui. Ecco il video della storia di seguito:

Questa vicenda è diventata presto virale sul web ed in molti si sono congratulati con Aaron per il rapporto speciale che ha instaurato con il suo amato gattino. Vederli insieme è davvero bellissimo.