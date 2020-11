Quanto sarebbe bello trovare una capsula del tempo e scoprire qualcosa su qualcuno esistito prima di noi? È quello che è accaduto ad uno youtuber di nome Mathieu Stern. L’uomo ha trovato nel seminterrato di una vecchia casa della sua famiglia, una capsula del tempo risalente a 120 anni fa. Apparteneva ad una bambina vissuta nei primi anni del 1900.

Credit: Mathieu Stern

Tra i vari oggetti che la piccola aveva conservato con amore e cura, lo youtuber ha trovato due foto negative su lastra di vetro. Naturalmente, spinto dalla curiosità, Mathieu ha deciso di svilupparle e di scoprine il contenuto.

Per riuscire nel suo intento, ha deciso di ricorrere ad un’antica tecnica: la cianotipia. Si tratta di un antico procedimento inventato nel 1842 dallo scienziato e astronomo inglese Sir John Herschel.

Il video del procedimento usato da Mathieu Stern:

Credit video: Mathieu Stern – YouTube

Per raggiungere il suo obiettivo, lo youtuber ha preso un pezzo di carta e lo ha ricoperto con una soluzione sensibilizzante. Poi ha adagiato sopra alla carta, il negativo in vetro e ha saldato il tutto con una cornice di legno. Dopo più di mezz’ora sotto l’esposizione dei raggi del sole, Mathieu ha immerso la foto in acqua e perossido di idrogeno.

La prima immagine era quella di un gatto, probabilmente l’animale domestico della famiglia, l’amico peloso della bambina, vissuto 120 anni fa.

Credit: Mathieu Stern

Per sviluppare la seconda foto, l’uomo ha ripetuto lo stesso procedimento ed è rimasto sorpreso quando ha visto le immagini di altri animali. Quello stesso gatto, un altro gatto e un bel cagnolone!

Credit: Mathieu Stern

Stern ha voluto raccontare al mondo quanto scoperto, per mostrare che anche più di 100 anni fa, gli animali avevano un ruolo importante nella vita delle persone! Ed è bello vedere come, dopo 120 anni, le loro immagini siano arrivate fino a noi!