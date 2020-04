Loki il cane che aiuta i pazienti e i medici durante la Pandemia Loki il cane che aiuta i pazienti e i medici durante la Pandemia e l'iniziativa che ha creato con la sua amica umana

Questo è un periodo particolare e difficile per tutti, ma lo è soprattutto per le persone affette da Covid e per i medici e gli operatori sanitari, che sono in prima linea per distruggerlo. A Baltimora un dolce cane, chiamato Loki, insieme alla sua amica umana, sta cercando di aiutare i medici e i pazienti durante queste giornate.

In realtà il cucciolo lo faceva anche prima. La ragazza Caroline Benzel, lo ha adottato il giorno stesso in cui è entrata nella facoltà di medicina e mentre il nonno stava male ed era ricoverato in ospedale.

Durante quei momenti, Loki le è sempre stato vicino e faceva il possibile per l’uomo, che era in gravi condizioni. Da quel momento infatti è diventato un cane da terapia.

In questo periodo, in cui il Coronavirus si è ormai diffuso in tutto il mondo, il cucciolo fa visita all’ospedale di Baltimora tre volte a settimana. Il loro scopo è quello di portare un sorriso ai pazienti e ai medici.

Inoltre, hanno anche creato un kit che si vende su alcuni siti web, per riuscire a raccogliere dei fondi. Si chiama: “Kit per eroi”, che è per medici e operatori sanitari.

Comprende: lozione per le mani, barrette energetiche, balsami per le labbra e creme per la cura della pelle. Questo perché con tutte le protezioni che sono costretti ad usare, con il passare del tempo, possono portare ad irritazione e problematiche.

L’iniziativa di Loki e della sua amica umana, è diventata presto virale. Tutti ne sono rimasti a bocca aperta, poiché è qualcosa di speciale e di incredibile. Ecco il video di ciò che sono riusciti a fare di seguito:

Il caneda molti viene chiamato il “Dottor Loki”, questo perché gira per i reparti con il suo camice bianco, portando allegria e sorrisi a tutti quelli che ne hanno bisogno, in questo momento difficile.

Un’iniziativa che merita di essere conosciuta, condividetela con i vostri amici!