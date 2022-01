Si dice che nessuno muore mai davvero finché continua a vivere nel cuore di chi resta. Questo è senza dubbio il caso della cagnolina Lola. Dopo anni di amicizia con la sua sorellina Lacy, ha dovuto dirle addio per sempre, poiché la cucciola anziana ha attraversato per sempre il ponte dell’arcobaleno. Per aiutare la cucciola a superare il lutto, i suoi genitori hanno deciso di organizzare per lei una dolcissima sorpresa. La reazione di Lola è stata davvero commovente.

Quando muore qualcuno che si ama, si ottiene un angelo che già conosci. Si potrebbe riassumere così la vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi oggi.

Una donna di nome Alli Trent e suo marito, da sempre amanti degli animali, nel 2007 hanno accolto in casa l’allora cucciola Lacy. Con lei negli anni hanno stretto un legame eccezionale.

Il loro amore, poi, si è moltiplicato 10 anni più tardi quando in casa è arrivata anche Lola, un’altra dolcissima cagnolina.

Durante i primi mesi le due cagnoline non sono andate molto d’accordo. Lacy voleva proteggere quello che reputava essere il suo territorio. Poi, però, pian piano ha aperto il suo cuore ed ha iniziato a fare amicizia con la nuova arrivata.

Nel corso dei 4 anni successivi le due cagnolina hanno trascorso letteralmente ogni momento insieme, diventando una cosa sola. Due sorelline di mamma diversa.

La morte di Lacy e la reazione di Lola

Purtroppo, Lacy, che aveva già 10 anni quando Lola è arrivata in casa, ha iniziato a stare male e lasciarsi andare.

La sua morte è stata un momento molto doloroso per Alli e per suo marito, ma naturalmente non erano loro a soffrire di più per questa drammatica perdita.

Quando Lola è tornata a casa e non ha trovato più la sua sorellina ad aspettarla, ha iniziato a cercarla ovunque e girare per casa ansiosa. In cuor suo aveva già capito, ma forse non voleva rassegnarsi al suo lutto.

Per aiutare la loro cucciola a superare il lutto, i suoi genitori hanno pensato di allestire un mobiletto in casa con tutti gli oggetti di Lacy esposti. C’era anche una bellissima foto di Lacy.

Ed è proprio quella che ha catturato in maniera incredibile l’attenzione di Lola. Da quando l’ha vista non è passato giorno in cui la cucciola non si prendesse il suo tempo per guardarla con aria triste.

La storia di queste due cucciole, raccontata su internet dalla loro mamma Alli, ha inevitabilmente commosso tutto il popolo del web, diventando presto virale ovunque.