Ci sono dei mestieri che a volte portano le persone lontane da casa per mesi e mesi. Ovviamente le persone che restano soffrono molto di questa mancanza, ma quest non sono le uniche. Anche i cuccioli, quando vedono partire i loro genitori umani, non sono più vivaci e felici come al solito. Non ci credete? allora leggete la storia di Lola e vedrete che cambierete idea.

Il protagonista del video che vi mostriamo oggi e della storia che vi stiamo raccontando, si chiama Roberts. Lui svolge un lavoro molto faticoso che lo porta, spesso, ad allontanarsi da casa per periodi molto lunghi. A volte sta fuori anche per tre mesi di fila.

La situazione è triste per chiunque. Per Roberts che deve lasciare la sua famiglia e la sua casa, per sua moglie che in quei periodi vive letteralmente da sola e anche per i cuccioli di famiglia, che non vedono il loro papà per settimane e settimane.

Poi, però, dopo tanta attesa, arrivano i giorni felici che tutti attendono con ansia. Parliamo dei giorni in cui Roberts torna a casa.

Il video virale della riunione tra Roberts e Lola

In questa occasione, evidentemente, Roberts era tornato a casa in un momento in cui l’appartamento era vuoto. Lola, sua mamma e sua sorella erano uscite per una passeggiata.

La moglie di Roberts, tornata a casa, ha preso il telefono ed ha iniziato a registrare. Nel video si sente la donna che chiama la cucciola mentre è a giocare. Quando sente il suo nome, Lola alza la testa e segue subito la sua mamma.

Le due, poi, entrano nella camera da letto dove non si vede nulla se non dei vestiti a terra e uno strano cumulo sul letto.

Come tutti sanno i beagle come Lola sono dotati di un grande olfatto, quindi lei ha iniziato ad annusare in giro. Era insospettita da quell’odore che forse non stava riconoscendo subito, ma che comunque le sembrava familiare.

Le tracce portavano proprio sul letto, quindi la cucciola è saltata su ed ha continuare ad annusare, finché non ha capito che quel profumo proveniva proprio da la’ sotto.

Una volta che ha capito chi c’era… Beh, che dire, il video parla chiaro.