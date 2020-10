Louie è un cucciolo di pit bull rapito dal giardino della sua casa, pochi minuti dopo che la sua famiglia lo aveva fatto uscire per i suoi bisogni quotidiani. Erano circa le 9.30 del mattino, quando la sua famiglia gli ha aperto la porta, come faceva ogni giorno. Quando era ora di rientrare, il cagnolino non ha però risposto alla loro chiamata.

Il piccolo pit bull sembrava scomparso nel nulla. I proprietari lo hanno cercato in ogni angolo del giardino e poiché erano sicuri che non avesse alcun modo per uscire dall’abitazione, non riuscivano a trovare una spiegazione. Alla fine, hanno deciso di guardare le immagini delle telecamere ed è stato allora, che hanno scoperto la straziante verità.

Credit: Fox 2 / Youtube

Il rapimento di Louie

Tre persone si erano introdotte nel giardino e avevano rubato Louie. Dalle immagini si vedono una donna con una felpa grigia e con le maniche rosa e due uomini. Stavano camminando per strada, prima di dirigersi verso il cortile.

Credit: Fox 2 / Youtube

Uno degli uomini si è avvicinato al pit bull, lo ha preso in braccio e poi lo ha consegnato alla donna. Quest’ultima, come se nulla fosse, si è allontanata con il cagnolino in braccio, comportandosi come se fosse il suo animale. Il giusto comportamento per non destare sospetti.

Credit: FOX 2 St. Louis – YouTube

Dalle immagini, si vede come la “ladra” interagiva con il cane. Riusciva a farlo a sentire a suo agio, come se volesse convincerlo del fatto che si conosceva e poteva fidarsi di lei.

Credit: Fox 2 / Youtube

Il suo comportamento dimostra che non era la prima volta che rubava un cane. Ho affisso volantini per tutta la città, con la speranza che qualcuno possa riconoscere quei criminali. So che probabilmente avranno già venduto il mio cane, ma io non perdo la speranza di ritrovarlo e voglio che quei tre paghino per le loro azioni.

Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto, ma finora non sono ancora riuscite a rintracciare i tre malviventi.