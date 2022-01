Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un salvataggio in extremis effettuato dai soccorritori di un’associazione. Loro hanno saputo di una mamma cagnolina che aveva partorito per strada e sono subito intervenuti in suo soccorso e in soccorso dei suoi bambini appena nati. Vedere la loro trasformazione oggi è una scena che scalda i cuori di chiunque.

La vita di strada è difficile per chiunque. Ogni giorno i cuccioli randagi devono combattere contro il freddo, il caldo, la mancanza di cibo o di acqua e la sporcizia.

Il più delle volte queste anime innocenti finiscono a vivere in strada perché i loro ex proprietari hanno deciso di voltargli le spalle per sempre e abbandonarli. Quindi le ferite non sono solo esterne, ma anche interne: quelle dell’anima.

Alcuni passanti, un giorno, hanno notato questa cagnetta che se ne stava immobile sul ciglio della strada, debole sporca e affamata. Vicino a lei c’erano anche sei cuccioli appena nati. Così quelle persone hanno subito contattato i volontari di un’associazione del posto.

Quella mamma cagnolina aveva dato alla luce i suoi figlioletti per strada. Doveva dare loro il latte, ma non mangiava da chissà quanto tempo, quindi di latte non ne aveva sufficienza.

Ciò ha fatto si che 2 dei cuccioli non sopravvivessero e, inoltre, anche gli altri 4 erano in fin di vita.

Per fortuna i volontari sono arrivati giusto in tempo.

La nuova vita della mamma cagnolina e dei suoi cuccioli

L’approccio con la cagnolina non è stato affatto semplice per i volontari. Lei, nonostante fosse estremamente debole, era troppo diffidente verso gli umani. Quindi i soccorritori hanno dovuto faticare molto per avvicinare lei e i suoi bambini.

Alla fine, però, ci sono riusciti e hanno portato tutti nel rifugio.

Ci sono volute delle settimane. Giorni lunghissimi in cui non sono mai mancate coccole, bagni caldi e attenzioni continue. Un’alimentazione corretta, poi, ha fatto il resto.

Ora tutti i cagnolini sono in buona salute e mamma cagnolina si sta lentamente lasciando andare nei rapporti con i suoi salvatori. Ha capito che non tutto il mondo è cattivo e che ci sono anche persone buone che vogliono aiutare lei e i suoi cuccioli.