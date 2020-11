L’uomo nelle immagini, si chiama Paul Rugg e come la maggior parte di noi, è un amorevole proprietario di un amico a quattro zampe: Lucky. Un giorno, l’uomo ha deciso di condividere un video con i suoi amici social, non immaginando ciò che sarebbe accaduto e che quelle immagini sarebbero diventate virali!

Credit: @pkrugg/Twitter

Dopo lunghe ore di lavoro, Paul è tornato a casa, stanco e psicologicamente afflitto. La cosa più bella della fine della giornata, è sedersi accanto a Lucky e accarezzarlo.

Accarezzare il tuo cane è una delle cose più rilassanti che potresti fare. Accarezzare un cane abbassa la frequenza cardiaca e abbassa la pressione sanguigna. Inoltre, le persone che accarezzano i loro cani hanno cinque volte più probabilità di vivere più a lungo rispetto alle persone che hanno solo gatti.

Credit: @pkrugg/Twitter

Così Paul inizia il suo video. Poi si avvicina a Lucky, pronto ad accarezzarlo e dimostrare ciò di cui sta parlando…

Il video divertente di Lucky

Ogni volta che avvicina la mano a Lucky, il cucciolo inizia a mordergli le dita con “cattiveria”. Naturalmente con i suoi minuscoli dentini non provoca alcun dolore al suo papà, ma la scena è stata decisamente esilarante. Un bravo proprietario che cerca di descrivere i benefici del proprio animale e il suo cane che rovina il video!

Migliaia di persone hanno sorriso davanti alla scena e sono stati numerosi i commenti che Paul ha ricevuto.

Credit: @pkrugg/Twitter

Oh mio Dio, questa è la cosa migliore che abbia mai visto, il mio Chihuahua fa esattamente la stessa cosa.

Come si fa a non sorridere davanti alla reazione di Lucky? Il messaggio di Paul non è però passato inosservato. Un amico a quattro zampe è davvero la cosa più bella che si possa avere al rientro a casa. Lui è sempre lì, pronto ad aspettarci e basta solo che la porta si apra, per vedere i suoi occhi brillare e la sua coda scodinzolare per la felicità!