Lucy era seduta sul divano quando il rumore della sua stessa puzzetta l'ha fatta sobbalzare in piedi

I nostri amici a quattro zampe, è inutile ribadirlo, sono l’anima delle nostre vite. Grazie a loro le giornate scorrono con più leggerezza e sono gli unici in grad di farci capire davvero cosa significa la parola amore. A volte, sono in grado anche di farci fare le migliori risate. Ne sa qualcosa una donna di nome Kayla, che ha assistito ad una gag davvero esilarante della sua cagnolina Lucy.

Lucy è una splendida femmina di pastore tedesco, di colore completamente bianco. Oggi ha circa 6 anni ed è ancora la migliore amica di Kayla. Nel 2016 la cucciola si è resa protagonista di un episodio in casa che ha fatto rapidamente il giro di tutto il mondo.

Allora era solo una cucciola e stava ancora imparando a conoscere il mondo e a conoscere se stessa.

La cagnolina e la sua mamma umana se ne stavano tranquillamente sul divano, nel silenzio più totale, quando improvvisamente uno strano rumore ha fatto sobbalzare in aria la povera Lucy.

Semi spaventata, la cucciola ha alzato le orecchie e ha iniziato a domandarsi da dove provenisse quello strano rumore.

Dopo aver annusato un po’ in giro, il suo muso si è avvicinato proprio al suo di dietro. Ebbene si, aveva fatto una puzzetta e non se ne era accorta.

Il video di Lucy diventa virale

Inutile dire che Kayla ha iniziato a ridere a più non posso. Le espressioni della cagnetta erano così esilaranti che era davvero impossibile non scoppiare in una risata fragorosa.

Il caso ha voluto che la donna, in quel momento, avesse la fotocamera del suo cellulare accesa.

Dopo averci riflettuto un po’, ha capito che la scena era troppo bella per non condividerla con tutti i suoi amici. Così ha caricato il video con i suoi amici di Facebook.

In pochissime ore il video ha raggiunto un numero di visualizzazioni e condivisioni davvero incredibile. Tanto da spingere Kayla a condividerlo anche su Youtube.

Pensate che dal 2016 ad oggi, la breve clip è stata vista da quasi 3 milioni di persone. Un numero davvero incredibile di persone che hanno riso per la simpatica puzzetta della cagnolina Lucy.