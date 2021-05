Non tutti gli amici a quattro zampe amano giocare ed interagire con umani che non facciano parte della propria famiglia. Ne sa qualcosa la cucciola Lucy. Salvata 7 anni fa da un rifugio di Porto Rico, la cagnolina non è mai riuscita ad aprirsi con gli estranei. Trascorreva tutto il suo tempo con la sua mamma Susan e quando lei non c’era o dovevano uscire per fare una semplice passeggiata, lei andava nel panico.

Immagine: Screenshot, abc7ny.com

Tutte queste difficoltà a socializzare di questa meravigliosa creatura pelosa, venivano amplificate dal fatto che vivesse a New York, una delle città più popolose del mondo.

Questa condizione è peggiorata ancor di più nell’ultimo periodo quando, a causa delle restrizioni per il Coronavirus, Lucy non è praticamente più uscita da casa sua.

Immagine: Screenshot, abc7ny.com

Questo comportamento aveva però una giustificazione. Come anticipato, Susan aveva salvato la sua cagnolina da un rifugio a Porto Rico. Prima di essere salvata dai volontari, la cucciola ha trascorso chissà quanto tempo con delle persone che la maltrattavano e la picchiavano. Quindi era completamente normale che avesse paura degli umani.

Lucy scappa nella metropolitana

Immagine: Screenshot, abc7ny.com

Tuto si è complicato quando Susan ha dovuto trascorrere alcuni giorni in ospedale. La donna si era fratturata una gamba e un braccio e necessitava di un intervento chirurgico. Per tutto il periodo, a prendersi cura di Lucy doveva pensarci Molly, la figlia di Susan.

Poche ore dopo essere arrivata nella casa di Molly a Manhattan, Lucy è scappata. Non vedendo più la sua amata mamma, è andata nel panico ed è fuggita vita per le strade del popoloso quartiere newyorkese.

Molly, nel panico più totale, è uscita subito a cercare la cagnolina di sua madre. Dopo aver denunciato la sua scomparsa, un numero incredibile di persone si sono unite a Molly nella disperata ricerca di Lucy.

Dopo ore ed ore di avvistamenti e segnalazioni, il responsabile del traffico della metropolitana è riuscito a catturare la cagnolina e a portarla al sicuro.

Era stanca, sporca e aveva tantissima sete. Ha bevuto un ettolitro di acqua. Siamo tornate insieme a casa in treno e lei è stata bravissima. Si comportava come se non fosse accaduto nulla.

Molly e Susan sono così grate a tutte quelle persone che si sono impegnate così tanto per salvare la loro amica a quattro zampe.

Jose, il responsabile che l’ha salvata, ha ricevuto anche un certificato di encomio per il meraviglioso salvataggio svolto.