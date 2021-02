“Lui non mi ha mai deluso, i miei figli invece si”, decide di lasciare la sua eredità al cane. Ecco cosa accadrà dopo la sua morte

Una notizia che sta scatenando un boom di reazioni sul web e che è accaduta davvero! Om Narayan Verma è un agricoltore indiano che possiede molti ettari di terra e che ha deciso, recentemente, di rettificare il suo testamento e di lasciare tutti i suoi beni alla sua seconda moglie e al suo cane, escludendo i suoi figli.

Credit: pixabay.com

Dopo la notizia che si è rapidamente diffusa sul web, molti giornali locali hanno voluto intervistare l’uomo. Ed è proprio durante alcune di queste interviste, che ha dichiarato:

Riceveranno metà terreni ciascuno. Chiunque si prenderà cura del mio cane Jacky dopo la mia morte, potrà prendere in eredità la sua parte. Lui e mia moglie sono gli unici che ci sono sempre stati e si sono presi cura di me. Il mio cane non mi ha mai deluso.

I figli dell’agricoltore Om Narayan Verma

L’agricoltore ha ben 5 figlie e un figlio, nati da due matrimoni. Nonostante l’eredità includa anche la seconda moglie, niente da fare per i suoi figli e nemmeno per quelli nati con il primo matrimonio.

Per quale motivo? Secondo il pensiero dell’uomo, nonostante nelle loro vene scorra lo stesso sangue, nessuno di loro si è mai curato del proprio papà. Perché allora dovrebbero beneficiare dei suoi averi dopo la sua morte?

Se vorranno la mia eredità, quando morirò dovranno prendersi cura del mio cane Jacky e soltanto quando anche lui morirà, potranno avere l’eredità. Finché il cane sarà in vita, nessuno potrà toccare la sua parte. Questa andrà soltanto a chi si è preso cura di lui fino alla fine.

Credit: pixabay.com

Una notizia che inizialmente può sembrare folle. Come è possibile che un uomo lasci tutto al cane? Eppure l’agricoltore si è fatto capire in modo molto chiaro. Quando morirà, metà della sua eredità sarà “congelata” a nome del suo cane e quando questo morirà, andrà alle persone che si sono prese cura di lui. Un modo per garantirgli una vita gratificante anche senza di lui.