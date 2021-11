Il cavallo Major ha commosso migliaia di persone. Gli animali sono in grado di mostrare gratitudine verso coloro che li amano e che si prendono cura di loro. Che si tratti di un cane, di un gatto e come in questo caso, di un cavallo.

La vicenda arriva dal West Virginia ed è stata diffusa da una donna di nome Janna Grapperhaus. Moti anni fa, il suo papà ha portato a casa un cavallo bellissimo, che aveva deciso di chiamare Major.

Aveva un comportamento selvaggio, poiché i suoi precedenti proprietari non erano stati in grado di educarlo nel modo giusto. Avevano usato dei modi troppo duri, che comprendevano percosse e lasciarlo per ore legato ad un palo senza cibo o acqua.

Quando papà lo ha portato a casa, il cavallo è riuscito a saltare oltre 5 fili di recinzione ed ha morso e colpito chiunque si trovasse sul suo cammino per la fuga.

Ma il papà di Janna decise di non arrendersi e di continuare a provare a conquistare la fiducia di Major. Invece di “picchiarlo”, aveva deciso di provare un altro approccio, quello della dolcezza e della gentilezza. Tutti dubitavano delle sue intenzioni e avevano paura.

Mio padre non ha mai usato le maniere forte con lui, ha conquistato il suo cuore. Ogni singolo giorno, per ore e ore papà ha lavorato per guadagnare la fiducia di quel cavallo maltrattato. Ci sono voluti due anni, ma alla fine è stato ripagato.

Dopo due lunghi anni di amore e cure, Major si è finalmente fidato del suo proprietario. Da quel momento i due sono diventati una cosa sola.

L’addio tra Major e il suo amico umano

Purtroppo l’uomo è morto recentemente e mentre la sua famiglia e i suoi amici si sono riuniti per piangere al suo funerale, il cavallo lo ha salutato a modo suo.

Major si è avvicinato alla bara e lo ha salutato con un ultimo bacio.

Ci sembrava giusto che anche lui dovesse dirgli addio.

Una storia bellissima, che ci insegna che non bisogna mai perdere la speranza e che l’amore è in grado di curare ogni cosa.