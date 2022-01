Tutti quelli che hanno una famiglia allargata dalla presenza di un cucciolo possono immaginare il dolore che si prova a perdere il proprio amico a quattro zampe. Soltanto coloro che quell’amico lo ritrovano, però, possono effettivamente capire la gioia che ha provato questo uomo protagonista del video che vi mostriamo oggi. Lui si chiama Juan e nella clip si vede il suo cuore esplodere di gioia nel momento in cui rivede la sua cucciola Luna dopo due lunghi anni.

Per un proprietario, l’incubo peggiore che possa capitare nella vita è quello di perdere il proprio animale domestico.

Juan, un uomo di 60 anni del Messico, aveva adottato una cagnolina da un rifugio tanti anni fa. Lui viveva da solo, quindi quella creatura pelosa è diventata, con il tempo, il centro di tutta la sua esistenza.

Poi, un triste giorno, il mondo è crollato completamente addosso a Juan, quando si è accorto che la sua cucciola era sparita nel nulla.

Lui ha provato a cercarla ovunque, nei pressi della sua casa e anche nei quartieri più lontani. Ma della cucciola, purtroppo, pareva non esserci più nessuna traccia.

I giorni sono diventati poi settimane, poi mesi e poi addirittura anni. Anni in cui l’uomo non ha mai smesso per un momento di cercare la sua migliore amica.

Ha stampato dei volantini, ha contattato le emittenti televisive e le radio locali, si è fatto aiutare da un amico a pubblicare delle foto e degli annunci online. Ma nulla di tutto questo ha mai portato ad un risultato.

Il ritrovamento di Luna

In tanti hanno anche criticato Juan. Quelle persone pensavano che la sua era un’esagerazione o che comunque, dopo due anni, era il caso di voltare pagina e andare avanti.

Ma Juan non ascoltava nessuno. Lui ha continuato imperterrito a cercare Luna. Aveva un buco enorme nel cuore che poteva essere colmato solo con il ritrovamento della sua amica a quattro zampe.

Poi, un giorno, come se il cielo avesse finalmente ascoltato tutte le preghiere di quell’uomo, uno dei tanti annunci di Juan ha ricevuto una risposta.

Un ragazzo aveva visto un cane simile a Luna vicino a casa sua ed aveva subito avvertito Juan.

Di corsa il 60enne è andato a controllare. Ha cercato per qualche minuto intorno al luogo indicato e finalmente l’ha trovata.

Gli è bastato fischiare e chiamare il suo nome un paio di volte per capire che era effettivamente lei.

Il video della loro riunione, ripresa da un utente di TikTok, è diventato virale in tutto il mondo.

Juan non è riuscito a trattenere le lacrime. Lacrime che per fortuna era di gioia. La gioia più grande della sua vita.