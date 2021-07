Luna è una dolcissima dalmata di 4 anni, che pochi giorni fa ha messo al mondo ben 16 cuccioli. Un numero elevato e che ovviamente è da record– La vicenda proprio per questo è diventata in fretta virale sul web. Tante persone ne sono rimaste sorprese e si sono congratulate con la famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

Quando un animale partorisce è sempre un’emozione, soprattutto se questo accade nella casa della sua famiglia umana. Quelle persone possono prendersi cura della mamma, ma anche dei suoi piccoli.

In quest’occasione tutto è iniziato in una giornata come le altre per gli amici umani. Erano in casa ed erano impegnati nelle solite faccende.

Tuttavia, uno di loro si è reso conto che la piccola Luna era scomparsa nel nulla. Non rispondeva nemmeno se la chiamavano. Era arrivata al termine della sua gravidanza ed infatti, tutti si sono spaventati.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno iniziato a cercarla e in breve tempo l’hanno trovata nascosta nella cucina, che stava per mettere al mondo i suoi cuccioli. In un primo momento ne sono nati 5, ma quando la situazione si è fatta più complicata, la sua famiglia l’ha portata d’urgenza nella clinica veterinaria.

La dottoressa Brittni Turnier, visto che ciò che stava vivendo, l’ha sottoposta d’urgenza ad un cesareo ed alla fine dell’intervento si è resa conto che aveva messo al mondo ben 16 piccoli a quattro zampe.

Il racconto della veterinaria sul parto di Luna

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. La cagnolina pochi giorni dopo è anche potuta tornare a casa con i suoi bambini. Tutti hanno paragonato la vicenda proprio al film de La Carica dei 101. La dottoressa sull’accaduto ha dichiarato:

Ero così concentrata sulla preparazione dell’intervento, che non ho nemmeno controllato il numero dei cuccioli rimasti all’interno. Quando siamo entrati in sala operatoria stavo solo tirando fuori un cane dopo l’altro.

CREDIT: FACEBOOK