La storia del povero Lupen, un cane che vive in canile da 8 anni e che nessuno vuole adottare: si trova in provincia di Bari

Il cagnolino che vedete nelle foto si chiama Lupen e cerca casa da ben 8 anni. Nessuno lo sceglie mai. La sua storia è iniziata quando aveva solamente 3 mesi ed è stato trovato abbandonato, mentre camminava lungo una strada pericolosa della Puglia.

Qualcuno con un cuore si è fermato e lo ha soccorso, consapevole del fatto che di lì a poco sarebbe morto investito da una macchina. Dopo quel giorno del 2013, Lupen è stato portato in canile, dove si trova ancora oggi.

Ogni possibile adottante che si reca alla struttura per scegliere un amico a quattro zampe, alla vista di Lupen, prosegue dritto verso il successivo box. Una triste scena che si ripete da 8 lunghi anni. Fortunatamente, i volontari del canile di San Francesco di Conversano, provincia di Bari, si occupano quotidianamente di lui gli assicurano tutto l’amore di cui hai bisogno. Sono stati proprio loro a raccontare la sua storia.

Lupen e le parole dei volontari

Nessuno ha mai scelto Lupen. Nonostante le delusioni, è sempre rimasto socievole e aperto con tutti, il vero coccolone di tutti noi nel canile. La speranza di farlo adottare, essendo un cane dal carattere giocoso, affettuoso, socievole ed equilibrato, non è mai stata persa. Anche se dallo scorso maggio ha manifestato la presenza di calcoli di struvite nelle urine. Nulla di grave, un problema che si tiene perfettamente sotto controllo con il cibo specifico e gli integratori e che potrebbe risolversi.

Se prima nessuno voleva adottare Lupen, adesso che anche dei problemi di salute, le cose vanno ancora peggio. I suoi soccorritori, che lo conosco e lo amano, lo hanno descritto come un cane pieno di vita e capace di dare tanto amore.

Non vogliamo pensare che passerà tutta la vita in uno squallido box.

Il dolce Lupen si trova in provincia di Bari e noi possiamo aiutarlo a trovare la sua casa per sempre. Se qualcuno fosse interessato ad adottarlo o a fare qualunque cosa per cambiargli la vita, può contattare il numero 339 68 11496 oppure inviare una mail all’indirizzo fuoridicoda@gmail.com.