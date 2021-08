Sono molti gli animali salvati dall’incendio che ha avvolto Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano. Tra questi c’è anche una cerbiatta, che è stata chiamata Lussurzesa e che volontari hanno eletto come “L’icona della nostra terra“.

Lussurzesa ha le zampe completamente ustionate e ha perso la sua mamma, ma è una vera combattente. La Clinica Veterinaria Duemari ha pubblicato le sue foto sui social network, accompagnandole con questo lungo post:

Questa è l’icona della nostra terra ora. E questa è la cerbiatta che abbiamo ricoverato ieri da Santulussurgiu. In piedi, ma con le zampe carbonizzate. Come la nostra gente. Non sappiamo se questo miracolo divino potrà riprendersi, le sue lesioni sono drammatiche. È stata ritrovata accanto al corpo della madre carbonizzata che non è riuscita a sopravvivere e lei era lì… recuperata da un gruppo di cacciatori che stanno battendo la montagna palmo a palmo alla ricerca di animali selvatici feriti, è stata chiamata da loro Lussurzesa. E così la battezzeremo anche noi. Cosa devono aver visto e pianto questi occhi. Non sappiamo se potrà sopravvivere, se accetterà il biberon, se se se. Ma combatteremo.