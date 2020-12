Lutto per la Regina Elisabetta II: addio a Vulcan

È morto Vulcan, il cane della Regina Elisabetta II, incrocio tra un Corgi reale e un Bassotto. Nel corso degli anni, sua Maestà ha avuto più di 30 diversi Corgi nella famiglia reale. Molti dei quali discendenti di Susan, il Corgi che ha ricevuto in regalo per il suo diciottesimo compleanno. Nel 2015, la regina ha deciso di smettere di allevare questi cani, per evitare che le sopravvivessero.

Gli ultimi due corgi puri, sono morti nel 2018. Elisabetta II ha continuato la sua vita con due cuccioli, due incroci tra corgi e bassotto: Vulcan e Candy. Ha scelto di chiamare questa nuova razza mista “Dorgis“.

Morte di Vulcan: la notizia sui tabloid inglesi

Credit video: Access – YouTube

Pochi giorni fa, i tabloid inglesi hanno diffuso la triste notizia: Vulcan è morto. I dettagli della spiacevole perdita non sono chiari, ma sembra sia morto di vecchiaia. Era entrato a far parte della famiglia reale nel 2007. Si è quindi spento all’età di 13 anni. Anche Candy ha la stessa età, ma la cucciola sembra essere ancora in gran forma. Nonostante la sua veneranda, la Regina Elisabetta continuava a sopravvivere a tutti i suoi cani.

Da sempre amante degli animali, sua Maestà ha ospitato nella sua famiglia ben 30 cani, Oltre a questi, ne ha anche regalati molti. Non ha mai venduto nessuno dei suoi animali, nonostante fossero di razza.

Elisabetta II non ha mai nemmeno permesso che i suoi amici a quattro zampe partecipassero a gare canine ed ha sempre pensato lei stessa alla loro alimentazione e alle loro passeggiate.

Vulcan è stato sepolto al Castello di Windsor, così che rimarrà sempre nelle vicinanze della regina. I rumors affermano che sua Maestà sia sconvolta per la morte del cane, soprattutto perché adesso ha soltanto Candy nella sua vita.

Poche settimane prima della morte di Vulcan, anche William e Kate hanno detto addio al loro cane. Lupo viveva con la famiglia reale da ben 9 anni e la sua scomparsa, ha lasciato un grande vuoto.