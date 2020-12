Regina Elisabetta, la sua passione per gli orologi: ne ha oltre 1500

Ognuno di noi ha le proprie passioni, ma quella della Regina Elisabetta è senza dubbio insolita e – ne siamo certi – anche piuttosto ingombrante! A quanto pare la Sovrana d’Inghilterra ama collezionare orologi. Per chi si stesse domandando cosa ci sia di strano in questo particolare hobby, beh, dovete sapere che questa apparentemente banale passione sembra essere sfuggita di mano agli abitanti di Buckingham Palace&co.

La Famiglia Reale conta infatti ben 1500 orologi di ogni genere, dai più antichi ai più “moderni”, da quelli realizzati secoli fa fino agli orologi in miniatura. Provate a pensare a un solo modello, e quasi certamente la Famiglia Reale ne possiederà uno!

Non riuscireste a credere ai vostri occhi se vi trovaste di fronte a una simile collezione! Immaginate poi di dover cambiare l’ora a tutti questi orologi quando arriva l’ora legale! Una faticaccia non vi pare?

Lo strano compito dello staff della Regina Elisabetta

Naturalmente questa “faticaccia” non spetta alla Regina Elisabetta, né ai membri della Famiglia Reale. Riuscite a immaginare Kate Middleton che sposta le lancette di 1500 orologi insieme a William e con la cugina Eugenia? Ad assumersi questo strano compito è in realtà uno staff di persone che ha il preciso compito di “aggiustare” l’orario in tutti gli orologi Reali.

Per l’esattezza, tali strumenti sono sparpagliati nelle varie dimore della Regina. Per cui, 450 si trovano nel Castello di Windsor, 600 a Buckingham Palace e 50 al Palazzo di Holyroodhouse.

E dire che, quando arriva l’ora legale, molti di noi dimenticano di spostare persino le lancette dell’orologio della cucina!

Ma tornando agli orologi della Regina, come spiega il Royal Collection Trust (il dipartimento della casa Reale che si prende cura di questi cimeli) la vasta gamma che compone la collezione della Famiglia Reale riflette in fin dei conti “l’evoluzione e l’innovazione meccanica nel corso dei secoli, oltre che i gusti dei successivi monarchi“. E dire che questa particolare passione Reale non riuscirebbe neanche a competere con quella che la Regina ha per i cappelli!

