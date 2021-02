Ma cosa sta facendo quel cane? La sua proprietaria pubblica un video sul web e nel giro di poco tempo, si diffonde ovunque!

Maddi è la simpatica cucciola di Pointer, protagonista di questa storia. La sua mamma ha recentemente pubblicato un video, che in poche ore è diventato virale sul web! Kelly Krutsch, questo il nome della donna, l’ha ripresa mentre scendeva le scale!

Credit: pointerpawprints – Instagram

Nel filmato, si vede la cucciola sopra le scale che portano al giardino, pronta a scenderle. Indossa protezioni per la neve, mentre la sua mamma la incoraggia. Proprio in quel momento, la simpatica amica a quattro zampe, decide di dare il via al suo “spettacolo da circo“. È così che la sua famiglia lo definisce!

Maddi inizia a scendere le scale su due zampe. Si solleva sulle zampe anteriori e inizia ad avanzare con la sua nonchalance!

Il video di Maddi:

Non c’è niente che non vada in lei. Semplicemente non le piace usare tutte e quattro le zampe! Sin da quando era una cucciola, cercava di scendere le scale con due sole zampe o ormai lo fa alla perfezione. Quando arriva giù, che si ritrovi sull’erba, sulla neve o sull’asfalto, si rimette su quattro zampe!

Credit: pointerpawprints – Instagram

Kelly ha adottato la dolce Maddie insieme a sua sorella Sophie. Le due cagnoline vivono in simbiosi e condividono ogni cosa!

Sebbene abbiamo molte, moltissime somiglianze, devo dire che Sophie non è in grado di scendere le scale su due zampe! Maddi è il leader del branco ed è piena di energia.

Credit: pointerpawprints – Instagram

Dopo la pubblicazione, il video di Maddi è diventato virale sui social network ed ha già ottenuto più di 75.000 visualizzazioni su Instagram e centinaia di commenti.

Dopo tanta popolarità, Kelly ha deciso di creare un account alle due cucciole. Quasi 30 mila Follower le seguono ogni giorno, grazie ai nuovi e simpatici post condivisi dalla loro adorata mamma. L’account Instagram si chiama pointerpawprints (🐾 Maddi & Sophie 🐾).