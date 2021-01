Mabel, il cane che ha salvato il suo proprietario con lesioni celebrali: la storia

Mabel è il bulldog francese protagonista di questa storia. Un cane che ha salvato la vita di un uomo con una lesione celebrale, José Antonio Valero. Mentre stava portando a passeggio il suo amico a quattro zampe, l’uomo si è ritrovato vittima di una spiacevole aggressione. La vicenda è accaduta per le strade di Torrevieja, un città spagnola.

Josè ha riportato conseguenze abbastanza gravi: numerose lesioni e un trauma cranico. Viste le sue condizioni, i medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva per 10 giorni.

Josè salvo grazie a Mabel

Alla fine, è riuscito a rimanere in vita, ma ha riportato conseguenze che lo accompagneranno per tutta la vita. La parte sinistra del suo corpo è paralizzata e non riesce più a comunicare come prima con le altre persone. Oggi riesce ad affrontare ogni giorno, proprio grazie alla sua amata amica a quattro zampe, Mabel.

Centinaia di studi, hanno dimostrato come un cane, in momento come quello di Josè, possa avere un’influenza fondamentale. Durante i suoi giorni di ricovero, i medici hanno notato che l’uomo indossava una medaglia con un’impronta incisa. Una medaglia che spesso stringeva a se, come se cercasse la forza per lottare. Così i dottori hanno cercato informazioni sull’oggetto e quando hanno scoperto che apparteneva al suo cane, hanno fatto in modo di far portare Mabel in ospedale.

Da quel giorno, Josè ha iniziato a mostrare un miglioramento dopo l’altro. Oggi si trova ancora ricoverato, ma sta facendo di tutto per rispondere al meglio alle cure e tornare a casa dalla sua amata Mabel. I medici sono convinti che le visite della cucciola, abbiano salvato l’uomo dal suo oscuro tunnel.

La presenza di un amico a quattro zampe nella propria vita, può portare dei benefici che non possiamo nemmeno immaginare.