Davvero singolare e potenzialmente drammatica è l’avventura vissuta qualche tempo fa da un cucciolo di cane di nome Saru. Il cagnolino, residente in Malesia, è stato niente di meno che rapito da un macaco. Gli abitanti del villaggio hanno fatto di tutto pur di recuperare il povero animale rubato dalla scimmia birichina.

Chi è che non ha mai visto degli scoiattoli, delle volpi e altri animali selvatici aggirarsi per il proprio quartiere? Certo non sono scene che si vedono tutti i giorni, ma tutto sommato non sono nemmeno così rare.

Gli abitanti di un recondito villaggio in Malesia, invece che ritrovarsi davanti degli animali come quelli elencati di sopra, spesso e volentieri devono avere a che fare con delle scimmie.

A volte esse sono simpatiche e giocose, ma spesso possono diventare ostiche e dispettose, proprio come è capitato in questa occasione. Un gruppo di macachi, una specie di primati presenti in quella particolare zona del mondo, aveva preso l’abitudine di intrufolarsi nelle case delle persone e rubare del cibo.

Ma un giorno, uno dei componenti di quel gruppo di scimmie, ha rapito qualcos’altro. Un cucciolo di cane che aveva solo 2 settimane di vita.

Il salvataggio del piccolo Saru

Non si sa bene come e dove, ma quella scimmia aveva preso in braccio il cucciolo e lo aveva portato con sé sopra ai rami degli alberi. Non gli stava facendo del male, ma non aveva la minima intenzione di volersi separare da lui.

Gli abitanti del villaggio, preoccupati per la salute di quel cagnolino, hanno fin da subito iniziato a pensare ad un piano per liberarlo. Ma l’agilità del macaco non permetteva a nessun uomo di avvicinarsi.

Per tre giorni, la scimmia si presentava su quell’albero e poi andava via, per poi tornare qualche ora dopo.

Le persone del villaggio, così, hanno pensato di utilizzare dei petardi per spaventare la scimmia e fare in modo che lasciasse andar via Saru. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, il piano ha finalmente funzionato.

I volontari di un’associazione hanno curato il cagnolino e hanno cercato il suo proprietario, senza però avere riscontro. Dopo qualche giorno di convalescenza, il piccolo Saru ha trovato una nuova famiglia ed ora è finalmente felice e al sicuro.

