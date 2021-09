Mackenzie è un cane di razza husky adottato quando aveva soltanto 10 settimane. La sua vista non era perfetta, ma le sue condizioni di salute erano buone. Tuttavia, con la crescita, il cucciola ha sviluppato il glaucoma prima in un occhio e poi nell’altro.

Credit: @mackenziethehusky/Instagram

Mandy Leung, la sua amorevole mamma umana, ha cercato di fare del suo meglio per curare i suoi occhi, ma le sue condizioni sono peggiorate. Alla fine, la donna ha deciso che la cosa migliore da fare per il suo Mackenzie, fosse la rimozione di entrambi gli occhi. In quel modo non avrebbe più sofferto e provato dolore.

Fortunatamente, l’husky si è abituato rapidamente alla sua nuova vita. Da quando il cane ha perso la vista, ha iniziato ad usare il suo naso per riuscire a muoversi e il fatto che sia cieco, non lo trattiene neanche un po’! Adora ricevere le attenzioni dagli esseri umani e giocare con gli altri cani. Ma c’è una cosa che ama più di ogni altra, giocare con la neve!

Credit: @mackenziethehusky/Instagram

Amo portare Mackenzie in nuovi posti da esplorare. Nuovi parchi per cani, nuovi sentieri escursionistici. Voglio esporlo a quante più cose nuove possibili, in questo modo può sperimentare tutto ciò che fanno i cani normali. Anche se non riesce a vedere lo splendido scenario, può annusare tutti diversi profumi e assorbirli. La neve è una delle sue cose preferite. Ogni volta che le sue zampe la sentono, esplode di energia. Non sto esagerando!

La storia di Mackenzie si è diffusa sul web, dopo la pubblicazione di un video virale su Instagram. La sua proprietaria lo ha ripreso mentre gioca eccitato dopo una fresca nevicata. Salta giù per le scale e poi inizia a correre in tondo intorno al cortile coperto di neve.

Trascorre ore a giocare con la neve ed è deluso ogni volta che gli dico che è ora di rientrare.

Credit: @mackenziethehusky/Instagram

Grazie alla sua fama, l’husky ha conosciuto anche Zorro. Un altro cane che ha dovuto subire il suo stesso intervento per ragioni come le sue. Spesso i due animali giocano insieme e non smettono mai di scodinzolare felici. Perché un cane cieco non dovrebbe avere la stessa vita di qualsiasi altro cane?