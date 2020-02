Maco, il cane Alano che proprio non vuole lasciare il suo peluche preferito (VIDEO) Il video di Maco, il cane di razza Alano che non proprio non vuole separarsi dal suo peluche preferito: la "conversazione" con la sua proprietaria è virale

Si chiama Maco l’amico a quattro zampe protagonista del video di oggi ed è un cane di razza Alano. Le immagini del suo divertente comportamento hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web, tanto che attualmente il suo video ha più di 400 mila visualizzazioni. Ma davvero ci stupiamo ancora di sentir parlare di animali star del web e del mondo dei social network? In fin dei conti, la maggior parte di noi adora guardare video e foto di cani e gatti, altrimenti non sareste finiti qui. E proprio per questo, sono tantissimi gli amici a quattro zampe che sui social sono delle vere e proprie celebrità. Animali che sui vari Facebook e Instagram hanno dei veri account super seguiti, come ad esempio Nuts, il cane Grifone Belga che assomiglia a Chewbecca (video). Oppure animali che invece sono diventati famosi per un loro particolare comportamento. Come ad esempio dimostra il video del cane rimasto chiuso fuori di casa che cerca di suonare il campanello con il muso. E anche il cane protagonista del video di oggi, l’Alano Mel, è ormai una star per un suo particolare comportamento. Mel non vuole proprio lasciare il suo orsacchiotto preferito. Nel video si vede il quadrupede richiamato dalla sua proprietaria perché sta masticando un peluche. La donna lo avverte che se dovesse continuare a distruggerlo, sarà costretta a toglierglielo. A quel punto Mel inizia a brontolare, stringendo ancora più forte il peluche tra le sue zampe. Proprio non vuole lasciarlo andare. Il suo atteggiamento resta sempre molto gentile e mai aggressivo. Il gigante buono guarda la sua proprietaria testardamente, brontolando con dei mugugni ogni volta che lei lo “minaccia”. Ecco il video di Mel, il cane di razza Alano che proprio non vuole lasciare il suo orsacchiotto preferito. Guarda anche il video sorprendente del cane che beve l’acqua dall’annaffiatoio