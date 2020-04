Malesia, cane abbandonato con un biglietto al collo viene salvato dalla strada In Malesia un cane era stato abbandonato con un biglietto legato al collo. Per fortuna è stato portato in salvo

Dalla Malesia ci arriva la storia, per fortuna a lieto fine, di un cane che era stato abbandonato per le strade trafficate di una città, con un biglietto legato al collo. Per fortuna è stato salvato appena in tempo, prima che finisse coinvolto in un incidente mortale.

Il mese scorso Lionel Vytialingam era uscito a fare la spesa. Era andato in un supermercato e si trovava nel parcheggio, intento a mettere la spesa all’interno della sua auto. All’improvviso ha cominciato a sentire dei clacson che suonava all’impazzata nella strada vicino allo store. Non sapeva cosa stesse succedendo, ma decise di indagare più a fondo. In lontananza vide da lontano una scena che gli fece accapponare la pelle: c’era un cagnolino in mezzo alla strada che tentava di evitare di finire sotto alle automobili e alle bici che transitavano da lì. Il cane aveva molta paura e con tutta probabilità cercava di mettersi in salvo in qualche modo, ma era impossibile riuscirci da solo. Trovare un posto dove stare al sicuro non era facile.

L’uomo ha deciso di intervenire. Non poteva lasciare lì il cane in quelle condizioni. Era estremamente pericoloso. Per lui e per gli altri. Alla fine ce l’ha fatta ad avvicinarsi a lui: il cane come lo ha visto, si è subito fiondato verso il suo soccorritore, certo che lo avrebbe portato via di lì. Lionel ha portato il cane in auto e solo qui si è accorto che aveva un biglietto attaccato al collo. Era un messaggio di abbandono, dove veniva spiegato perché era stato abbandonato. Quel cane si chiamava Siggy, era stato un cane molto amato, ma il suo padrone non poteva più occuparsi di lui. Sperava che qualcuno potesse farlo al suo posto.

Lionel ha portato a casa Siggy. Gli ha dato da mangiare e gli ha fatto un bel bagno. Purtroppo lui non poteva tenerlo, visto che aveva già un cane, Sammo, che non si è dimostrato amichevole nei confronti del nuovo arrivato. Ma il fratello di Lionel si è reso disponibile per prendersi cura di Siggy. E ora sono una coppia perfetta.