Una vicenda davvero incredibile è avvenuta poche settimane fa. Una donna ha denunciato alle forze dell’ordine, il furto del suo furgone con all’interno 12 cani ed anche tutti i suoi oggetti personali. Gli agenti si sono messi subito al lavoro per cercare di rintracciare il mezzo.

Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti. Per fortuna, nonostante la gravità dell’episodio, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

Era un giorno come un altro per Sunni Liston. Da ormai molti anni lavora come dog sitter. Infatti, ogni mattina fa il suo solito giro, per prendere i cuccioli nelle loro abitazioni e per portarli poi al parco.

La ragazza ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, sin da quando era una bambina, per questo ama molto ciò che fa.

Quella mattina, come suo solito, si è svegliata e dopo essersi preparata, ha iniziato a fare il suo solito giro. Nel momento in cui ha preso tutti i cani, è avvenuto qualcosa di insolito. Non si sarebbe mai aspettata di vivere un evento simile.

Un uomo con un coltello, l’ha fermata e l’ha minacciata per farla scendere dal suo veicolo. Sunni ha provato a fermarlo, ma quel ragazzo era molto più forte di lei e l’ha tirata fuori con una spinta.

L’intervento della polizia per salvare i 12 cani

Alcuni passanti si sono presto resi conto che stava accadendo qualcosa di brutto. Infatti, hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine. Gli agenti, dopo aver capito la gravità della vicenda, hanno avviato subito tutte le ricerche.

Il malvivente non aveva pensato che all’interno del furgone, ci fosse il cellulare. Grazie al dispositivo, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo in fretta e a bloccarlo in mezzo alla strada. Ecco il video di ciò è accaduto di seguito:

Il ladro è riuscito a fuggire, portando con sé il denaro e tutte le carte di credito della donna. Per fortuna i 12 cani stavano bene, nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze. Si erano solo spaventati. Sunni ha raccontato di aver avuto paura solo per loro e che non le interessa che l’uomo le abbia portato via i suoi oggetti personali.