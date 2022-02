Superare un tradimento a volte può essere impossibile o richiedere più tempo di quello che ci si aspetta. Ne sa qualcosa il volontario Danny, che da quando ha saputo della storia della cagnolina Mama, ha dovuto pazientemente lottare per 4 lunghi mesi prima di riuscire ad avvicinarla e di conseguenza salvarla. Leggete di seguito la storia.

La vicenda ha avuto luogo vicino a Ducor, in California. Tutto è iniziato con alcuni passanti che, da qualche tempo, avevano visto che c’era questa cagnolina che se ne girovagava da sola nei pressi di un campo.

Loro hanno iniziato a scattarle delle foto e caricarle su internet, finché non hanno catturato l’attenzione di Danny, un volontario del rifugio A Safefurr Place Animal Rescue.

Danny è arrivato sul posto nel dicembre del 2019 e ha subito notato la diffidenza di quella cucciola. Anche gli abitanti avevano provato a darle da mangiare e avvicinarla, ma non ci era riuscito mai nessuno.

Mentre tutti alla fine si erano arresi, quello non era affatto il piano del volontario. Ha iniziato a portarle da mangiare ed a lasciarglielo in un punto preciso del campo. Questa storia è andata avanti per giorni e giorni, finche alla fine la cagnetta ha capito ed ha iniziato ad aspettarlo lì ogni giorno alla stessa ora.

Danny conquista il cuore di Mama

Ma la fatica non era affatto finita. La cucciola ancora non si avvicinava più di tanto e tanto meno permetteva all’uomo di farlo.

Danny ha poi iniziato a portarle da mangiare e restare seduto lì, a pochi metri di distanza. La cucciola le ronzava intorno e dava l’idea di voler giocare con lui, ma era ancora restìa.

A tre mesi dall’inizio della missione di salvataggio, Danny ha portato una gabbia trappola e l’ha lasciata nel loro spazio cibo e giochi. Giusto per iniziare a farla abituare.

Al quarto mese, poi, la magia si è finalmente compiuta. Mama è entrata nella gabbia e si è lasciata portar via.

Dopo tanta sofferenza, aveva capito che esistono anche persone buone che non vogliono sempre e solo farle del male. Chissà che l’amicizia con Danny non sia destinata a diventare duratura.