Nicki Mikolai ha voluto raccontare la sua storia sui social, per far capire a tutti che ciò che le è accaduto non è stata una coincidenza. La donna, durante la pandemia, ha deciso di adottare la piccola Annie. Dal veterinario ha poi scoperto che la cagnolina è affetta dalla stessa condizione della figlia, Avery.

CREDIT: FACEBOOK

La ragazza è nata nel 2006 è stata sottoposta ad un delicato intervento al cuore, poche ore dopo esser venuta al mondo. I medici durante l’operazione hanno scoperto che era affetta da Stenosi al Cuore.

Quest’ultima è una condizione molto rara, che purtroppo porta a gravi problemi. Nicki per molto tempo ha visto la sua piccola attaccata a dei macchinari, che la stavano aiutando a sopravvivere.

I dottori, alla fine, sono riusciti ad aiutarla e al momento la situazione sembra essere sotto controllo. La ragazza per ora non risulta essere in pericolo di vita.

CREDIT: FACEBOOK

Durante la pandemia, la mamma ha letto sui social la storia della piccola Annie. Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, ha deciso di abbandonarla, poiché era affetta da un problema.

Nicki ha deciso di andare a conoscerla e dopo la visita dal veterinario, ha scoperto che anche la piccola a quattro zampe, era affetta da Stenosi al Cuore.

La bellissima adozione di Annie

CREDIT: FACEBOOK

La donna quando lo ha saputo ne è rimasta sorpresa. Non avrebbe mai immaginato una cosa del genere ed infatti per lei, non si tratta affatto di una coincidenza.

Nicki ha voluto raccontare l’accaduto sui social e come volevasi dimostrare, la vicenda è diventata virale. La mamma ha detto anche che la figlia e la dolce cagnolina hanno instaurato un legame davvero speciale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Annie proprio come la sua amica umana, ha subito un delicato intervento poco tempo fa, ma per fortuna anche lei per ora non risulta essere in pericolo. La situazione è sotto controllo.