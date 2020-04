Mamma adottiva vive la sua quarantena con 9 cuccioli di Terranova Questa donna è una mamma adottiva fortunata che vive la sua quarantena insieme a 9 splendidi cuccioli di Terranova

C’è chi si lamenta di annoiarsi e di sentirsi solo mentre è in quarantena, ma c’è una donna che è davvero molto fortunata perché sta trascorrendo il suo momento di isolamento sociale in ottima compagnia. Questa mamma adottiva vive insieme a 9 cuccioli di Terranova.

Mackenzie Makatche è una donna molto fortunata. Ed è anche molto generosa. Lei è una mamma affidataria, una mamma adottiva, che accoglie nella sua casa, nella contea di Delaware, cani che hanno bisogno di aiuto e che si trovano in difficoltà. In questo periodo di quarantena e di isolamento sociale lei non è proprio sola e non si annoia mai. Anche perché con lei nella sua casa ci sono nove cani Terranova.

In questa sua avventura di affidataria, Mackenzie Makatche immortala ogni momento della sua vita con i suoi Terranova con una pagina su Instagram, dove è seguita da più di 55mila follower. Vedere come condividono la vita insieme a lei è una manna dal cielo in questo periodo di profonda difficoltà.

Il sogno di questa donna è trasformare quella muta di cuccioli in una squadra di cani da terapia, come sognava una volta sua madre. Voleva infatti avviare un’organizzazione terapeutica per aiutare le persone ricoverate in ospedale. Purtroppo però la mamma è morta a causa di un cancro al colon al quarto stadio che le è stato diagnosticato e se l’è portata via in brevissimo tempo.

Ora grazie all’allevamento e all’adozione ha 9 cuccioli da terapia: Guinness, Murphy, Storm, Skyy, Aisling, Oliver, Belle, Duncan e Coeli. Lavora ogni giorno per addestrarli per diventare cani da pet therapy. Tre hanno già completato la loro formazione, mentre altri due hanno appena iniziato la “scuola”.

In questo periodo di quarantena le loro foto sui social sono una manna dal cielo per tutti coloro che sono costretti a casa. Il percorso di cani da terapia sta già funzionando, anche se a distanza forzata.