L’amore che una madre prova per i propri figli può superare ogni limite immaginabile. E questa è una cosa che capita non solo agli umani, ma anche ai cuccioli. Questa mamma cagnolina randagia, per esempio, sebbene volesse continuare a vivere libera per la strada, ha comunque accompagnato i sue due bambini verso una nuova e migliore vita.

La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è diventata virale su internet in breve tempo. Tante persone sono rimaste colpite, non tanto per come è avvenuto il salvataggio, che effettivamente era come tanti altri, ma quanto più per chi ha permesso ai volontari di effettuarlo.

I volontari di tutto il mondo, oltre a portare tanti cuccioli abbandonati nei loro rifugi e aiutarli a trovare una casa, si prendono cura anche di tanti randagi che non hanno intenzione di lasciare la strada.

Gli portano da mangiare e li visitano di tanto in tanto per vedere se è tutto ok.

Una mamma cagnolina, aveva imparato che vicino alla zona in cui viveva venivano spesso delle persone a portare cibo o altro per i randagi. Lei non voleva essere salvata. Sebbene avesse lottato a lungo con la fame, comunque amava la sua libertà e non voleva perderla.

Tuttavia, il suo istinto materno, sviluppato dopo la nascita dei suoi due cuccioli, l’ha spinta a fare una scelta straordinaria. Una scelta che ci fa capire come il bene di una mamma, di qualsiasi specie essa sia, può superare ogni limite.

La dolorosa ma giusta scelta della mamma cagnolina

La cagnetta ha accompagnato i suoi due cuccioli di poche settimane nel luogo che spesso era frequentato dai volontari, li ha sistemati sotto l’ombra di alcuni alberi e poi si è allontanata un po’.

Poche ore più tardi i volontari sono arrivati ed hanno trovato i due cuccioli ad attenderli. Avevano delle pulci, ma tutto sommato quella mamma aveva svolto un lavoro eccezionale con loro.

Lo aveva fatto fino alla fine, accettando di separarsi da loro solo per garantirgli un futuro ed una vita migliori di quelli che aveva avuto lei. E per assicurarsi che tutto fosse andato bene, era restata da quelle parti guardando la scena da lontano.

La storia, inevitabilmente, ha commosso tutto il popolo del web.