Quella di oggi è una storia molto triste, che racconta dell’abbandono di una mamma cane. Quando il proprietario della cagnolina ha scoperto del suo stato di gravidanza, ha deciso di compiere il gesto più meschino e codardo che possa esistere. Ha aspettato il giorno del parto e poi si è disfatto di lei e dei suoi 5 cuccioli appena nati, gettandoli vicino ai bidoni della stazzatura.

Fonte: Animal Rescue

La povera mamma ha fatto del suo meglio per prendersi cura della sua prole, ma non era abituata alla vita da strada. Non sapeva dove cercare cibo e come mantenersi in forza, per poter nutrire i 5 cagnolini.

Trascorreva il tempo seduta vicino un cassonetto, a riflettere su cosa fare. Doveva allontanarsi per cercare cibo, ma questo avrebbe significato lasciare da soli i cuccioli. Al contrario, rimanere lì, avrebbe significato morire di fame. Alla fine, ha fatto la scelta che ogni madre avrebbe fatto.

La cucciola è rimasta accanto ai suoi bambini, mai li avrebbe abbandonati in un posto sconosciuto, dove qualche estraneo avrebbe potuto fare loro del male.

Il salvataggio di mamma cane e i suoi 5 cuccioli

Credit video: Animal Rescue – YouTube

Qualche passante, alla sua vista, ha avuto pena di lei ed ha deciso di allarmare i volontari del posto. Poco dopo, un gruppo di soccorso si è recato sul posto, per valutare la situazione della cucciola. Quando la dolce mamma ha visto quegli estranei, si è sentita sollevata ma allo stesso tempo terrorizza. Poteva davvero fidarsi? Si era già fidata di qualcuno in passato, il suo proprietario. Ma lui, alla fine, l’aveva tradita.

Poi ha capito di non avere scelta. Doveva fidarsi dei soccorritori, perché i suoi cuccioli stavano morendo di fame.

Dopo aver prelevato tutti e sei gli animali, i ragazzi si sono recati al rifugio.