Mamma cane protegge i suoi cuccioli, dopo che il suo proprietario li ha gettati per strada: com’è finita la loro storia

Il salvataggio di una mamma cane e dei suoi cuccioli: abbandonati e gettati per strada dal loro ex proprietario

La storia di questa mamma cane e dei suoi cuccioli arriva dal Texas, precisamente dalla Contea di Atascosa. I poveri animali sono stati abbandonati e gettati per strada, dal loro crudele proprietario, durante una giornata fredda. La mamma era così debole, che non riusciva a produrre abbastanza latte per nutrire i suoi cuccioli appena nati.

Fortunatamente, qualcuno ha segnalato la loro situazione ai volontari dell’associazione Atascosa Country Animal Control. I ragazzi, dopo la chiamata, si sono recati sul posto per cercare la famiglia di cani e valutare le condizioni di salute di ognuno di loro.

Credit: ACAC / Facebook

Siamo rimasti sorpresi nel vedere come quella mamma cane ci ha permesso di avvicinarci ai suoi cuccioli. Nonostante un umano come noi le avesse fatto del male. Era talmente disperata, che aveva capito che i suoi cuccioli sarebbero sopravvissuti soltanto con il nostro aiuto.

I soccorritori hanno preso mamma e cuccioli e li hanno portati alla clinica del loro rifugio. Così da potergli garantire tutte le cure di cui avevano bisogno.

Dopo la visita, il veterinario ha informato i volontari che la mamma aveva una piccola infezione agli occhi. Necessitava di una somministrazione quotidiana di collirio. I cuccioli, invece, stavano sorprendentemente bene.

La nuova vita di mamma cane e dei suoi cuccioli

Credit: ACAC / Facebook

Uno dei volontari dell’associazione, si è offerto di dare stallo all’intera famiglia. Non voleva che la cagnolina affrontasse questa nuova esperienza della maternità dentro un freddo box.

Credit: ACAC / Facebook

Il ragazzo si occuperà delle loro cure e permetterà all’intera famiglia di rimanere unita, fin quando i cuccioli non saranno abbastanza grandi da riuscire a badare a se stessi. Soltanto allora, il rifugio si occuperà di trovare una famiglia per ogni cucciolo e anche per la loro dolce e amorevole mamma. Fino a quel momento, potranno godere dell’amore reciproco, in una casa calda e in una comoda cuccia.

I volontari, dopo l’episodio, hanno anche richiesto l’intervento delle autorità per riuscire a rintracciare il responsabile dell’abbandono.