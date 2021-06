Una straziante storia è stata pubblicata pochi giorni fa sul web. La protagonista è una dolce mamma cane che ha lottato dopo l’abbandono dei suoi amici umani, per cercare il cibo per nutrire i suoi piccoli. Per fortuna una donna si è resa conto di ciò che stava vivendo ed è subito intervenuta.

CREDIT: DAR ANIMAL RESCUE

Episodi del genere sono più comuni di quello che si crede. Per questo è fondamentale chiedere aiuto quando si trovano questi cuccioli in difficoltà.

In questa vicenda drammatica la cagnolina inizialmente aveva una casa calda ed un posto in cui poter vivere. Un giorno però, poco dopo aver messo al mondo i suoi piccoli, i suoi amici umani hanno deciso di abbandonarli.

Non volevano occuparsi di loro ed hanno deciso di lasciarli alla periferia di un paese, in mezzo ad alcuni terreni.

CREDIT: DAR ANIMAL RESCUE

La mamma a quel punto si è ritrovata da sola a dover badare ai figli. Per questo, in un primo momento, li ha nascosti sotto una cisterna d’acqua e subito dopo è andata in giro con la speranza di trovare il cibo, per poter nutrire i piccoli con il suo latte.

Una donna del posto si è resa conto della sua grave situazione solo dopo diversi giorni. Infatti appena ha capito che i suoi cuccioli erano in pericolo, ha allertato in fretta i volontari di DAR Animal Rescue.

L’intervento dell’associazione per la mamma cane ed i suoi piccoli

CREDIT: DAR ANIMAL RESCUE

Quando i ragazzi sono arrivati a quel nascondiglio, i cuccioli erano soli. La mamma era in giro, alla ricerca disperata di cibo. Infatti sono riusciti a prenderli in breve tempo.

Subito dopo quando la cagnolina è arrivata, si è mostrata protettiva nei loro confronti. Ha seguito la donna che li aveva messi nella gabbia, per portarli al rifugio. Ecco il video della storia di seguito:

La madre in un primo momento era molto spaventata e non voleva farsi prendere, ma alla fine ha deciso di lasciarsi andare ed è proprio a quel punto che la sua vita è cambiata per sempre. Tutta la famiglia a quattro zampe ha ricevuto le cure e le attenzioni di cui aveva bisogno.