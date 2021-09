La mamma gatta ha adottato i due piccoli chihuahua, che la mamma non voleva: la bellissima storia

Una mamma gatta di soli 2 anni, è diventata molto famosa sui social. La sua storia ha commosso migliaia di persone. Questo perché ha deciso di adottare due piccoli chihuahua, che la mamma non voleva. Li ha tenuti come fossero suoi e grazie al suo aiuto, sono cresciuti sani e forti.

CREDIT: YOUTUBE

Una storia che merita di essere conosciuta, proprio per dimostrare a tutti che non è vero che i cani ed i gatti non vanno d’accordo. In realtà insieme possono avere un rapporto speciale.

Tutto è iniziato quando una volontaria chiamata Debra Cantwell ha trovato la piccola chihuahua in giro per la città. Purtroppo a causa del suo periodo da randagia, le sue condizioni erano davvero gravi, era magra e depressa.

Inoltre, dopo averla portata dal veterinario, ha scoperto che era anche in dolce attesa. Per la ragazza questa era una bellissima notizia, ma in realtà pochi giorni dopo è avvenuto il dramma.

CREDIT: YOUTUBE

La cagnolina ha avuto un parto prematuro. Di conseguenza ha messo al mondo i suoi 4 cuccioli in anticipo e due di loro non ce l’hanno fatta a sopravvivere. Le loro condizioni erano troppo critiche.

La mamma tuttavia, visto il passato traumatico che aveva alle spalle, non riusciva ad accettare nemmeno i suoi figli. Non voleva proprio tenerli al suo fianco. È proprio a quel punto che i ragazzi dovevano trovare una soluzione per aiutarli.

La mamma gatta adotta i due piccoli chihuahua

CREDIT: YOUTUBE

Debra sin da subito ha avuto un‘idea geniale. Ha deciso di portare i due cani vicino alla mamma gatta che era al piano di sopra del rifugio. Voleva vedere se li avrebbe accettati.

La dolce gattina ha capito in fretta la situazione e dopo averli annusati per qualche secondo, li ha presi e messi al suo fianco. Ha deciso di adottarli, proprio come fossero figli suoi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ovviamente la clip sul web ha avuto un grande successo. Ha ottenuto più di 2 milioni di visualizzazioni e tutti sono rimasti stupiti dal comportamento della gatta. Inoltre, i volontari hanno aggiornato la storia dicendo che i due cagnolini adesso sono cresciuti e sono sani e forti.

