Mamma gatto si intrufola in ospedale, con il suo gattino malato in bocca, per chiedere aiuto La storia di una mamma gatto che si è intrufolata nell'ospedale degli umani, per chiedere aiuto per il suo gattino malato

Una mamma gatto ha portato il suo gattino malato all’ospedale degli esseri umani e le sue immagini hanno fatto il giro del mondo. La vicenda è accaduta ad Istanbul ed è stata diffusa su Twitter, da Merve Özcan. Il post ha raggiunto oltre 82000 persone!

“Oggi eravamo al Pronto Soccorso dell’ospedale, quando un gatto si è intrufolato con la sua prole in bocca”.

Alla sua vista, i medici sono intervenuti immediatamente e si sono resi conto che il gattino aveva dei problemi di salute. Mamma gatto ha affidato il suo piccolo a quelle persone, ma non lo ha mai perso di vista.

Il team ospedaliero ha offerto anche a quell’amorevole mamma, del latte e del cibo, per farla sentire a suo agio.

Entrambi gli animali sono risultati stare bene, ma i medici hanno preferito chiamare un veterinario ed affidare mamma e cucciolo nelle sue mani.

In pochissimo tempo la loro storia si è diffusa in ogni parte del mondo, attraverso i diversi social network. Migliaia di persone hanno elogiato questi medici e tutto il personale ospedaliero, per il modo in cui sono intervenuti e per come hanno accolto un randagio. In un altro ospedale, probabilmente, quella povera mamma, sarebbe stata cacciata via.

La Turchia è molto nota per l’amore che ha sempre mostrato verso gli animali. Gli abitanti sono soliti lasciare acqua e cibo per le strade, per aiutare i cani e i gatti randagi.

Forse è proprio per questo, che mamma gatto si è fidata di quelle persone, lasciando che si prendessero cura di ciò che amava più al mondo, la sua prole.

Gli animali sono intelligenti e capaci di provare dei sentimenti proprio come ogni essere umano. Ci sono persone che continuano a definirli soltanto degli animali, ma per fortuna ci sono storie come questa, capaci di lasciare un grande insegnamento!